国家银行将主办第十二届P2P金融系统国际实践研讨会

据了解，P2P 金融系统实践研讨会20年来一直是去中心化金融领域学术界、监管机构和创新对话的领先平台。此前的研讨会曾由克利夫兰联邦储备银行、欧洲中央银行、意大利银行、英格兰银行、加拿大银行、荷兰中央银行和乌拉圭中央银行主办和支持。

本次研讨会预计将吸引来自世界各地约150位专家，其中包括各国央行、监管机构、学术界和产业界的知名代表。P2PFISY 2026由指数科学基金会和哈萨克斯坦金融科技网络支持举办。

从事去中心化金融和数字技术领域研究的学者和从业者可以提交研究论文摘要以供遴选（征稿启事）。入选论文将在阿斯塔纳举办的实践研讨会上进行展示和讨论。

以下领域接受申请：

• 监管与合规

• 欺诈与金融犯罪

• 央行数字货币 (CBDC)

• 稳定币与数字支付

• 金融系统中的人工智能

• 消费者保护与数据治理

• 实物资产代币化

摘要提交链接：p2pfisy.com/call-for-papers

参会邀请函：luma.com/xtakca66