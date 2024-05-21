国家元首听取央行年度报告

央行行长提穆尔·苏莱曼诺夫、政府副总理兼国家经济部部长努尔兰·拜巴扎尔沃夫、金融市场监管和发展署署长玛蒂娜·阿布勒哈斯莫娃、财政部部长马迪·塔克耶夫出席会议。

会议向总统就2023年货币和信贷政策的实施结果、央行为确保金融稳定而采取的措施、黄金货币储备的状况，以及国家基金资产进行了汇报。

根据去年的结果，国内通货膨胀率下降了两倍多，即下降至9.8%。基本利率已降至 14%。美元存款率为23.2%，达到26年前的最低水平。与此同时，央行黄金货币储备总额比2022年增加9亿美元，增幅2.5%，达到360亿美元。国家基金资产增加43亿美元，达到600亿美元。资产回报率为11.38%。去年，央行托管的联合累积养老基金资产增加3.2万亿坚戈，总额达到17.8万亿坚戈。养老金资产的盈利能力超过了通货膨胀率，达到10.1%。

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总统还听取了“数字坚戈”项目和其他数字化倡议的落实进展。具体来说，与金融市场参与者合作，试点启动Open API平台和反欺诈行动中心。

国家元首指出，尽管世界地缘政治不稳定、通货膨胀率升高、全球贸易下降，但去年对整个哈萨克斯坦来说是丰收的一年。他强调，在当前的世界形势下，央行和政府应继续开展有效合作，确保国家宏观经济和金融稳定。

最后，总统就提高国家金融市场政策执行效率和创建基础设施下达了具体工作指示。

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【编译：小穆】