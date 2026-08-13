托卡耶夫总统接见国家银行行长

国家元首听取了关于2026年1月至7月货币政策实施结果的报告。

此外，托卡耶夫总统听取了有关经济形势、商业活动、影响通货膨胀的因素，以及为稳定物价而采取的措施的汇报。

苏莱曼诺夫指出，年度通胀率已连续十个月下降，7月份达到10.2%。这得益于持续的货币政策、坚戈汇率的走强、消费活动的稳定，以及政府和国家银行为抑制通胀而共同采取的综合措施。

国家银行行长向总统通报了经济贷款的动态。截至2026年7月1日，银行企业贷款贷款组合年均增长17.1%。与此同时，中小企业贷款利率加快至29.6%。消费信贷增速由年初的21.0%放缓至13.0%。这表明了所采取的审慎措施和消费者贷款利率正常化的有效性。由此，信贷资源开始更加集中于企业融资。

托卡耶夫听取了有关外汇市场形势、国家基金和国家货币基金资产以及国家黄金和外汇储备状况的汇报。截至今年7月1日，国家基金和黄金外汇储备总额达1273亿美元。为发展阿拉套市的金融生态系统，国家银行制定了一系列措施，旨在确保资本快速灵活流动，并吸引投资促进该市发展。

今年上半年，国家基金的投资收益达到23亿美元。哈萨克斯坦养老基金的养老金资产自年初以来增加了1.7万亿坚戈，达到27.8万亿坚戈。

国家元首听取了关于发展数字金融资产产业和国家数字金融基础设施相关任务执行情况的汇报。汇报指出，跨境支付中使用稳定币、基础设施建设以及发行代币化国家资产是新的重点领域。

支付市场新增了一个细分领域——第一类持牌支付机构。这将刺激市场竞争，降低客户成本，并扩大面向民众和企业的创新型数字服务的覆盖范围。

自7月19日起，国家支付系统启用了一项新机制，允许任何银行的客户通过二维码相互支付，并通过手机号码转账。该系统运行至今已处理了650万笔交易，总额达1700亿坚戈。

苏莱曼诺夫称，国家银行正在采取一切必要措施，以确保物价稳定，并在中期内将通货膨胀率降至 5%。

最后，托卡耶夫总统向国家银行行长下达了一系列具体工作指示，并强调了进一步稳定通货膨胀的重要性。