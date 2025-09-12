突厥国家学界将联合编纂共同历史两卷本

撰写共同历史的倡议最早是在突厥国家组织比什凯克峰会上提出的。该项目由国际突厥学院牵头协调，目前已有多位学者和专家积极参与。

据介绍，著作第一卷将涉及地理、政治和民族历史，第二卷则聚焦文化领域。学者们认为，这部著作将有助于阐释突厥世界的共同根源，并以科学视角论证各民族之间的历史联系。

—每个国家都有其自身的历史观念，这些观念已经延续数十年。该项目的核心任务，是重新确立共同的历史认知，并为这部双卷本著作勾勒初步框架。突厥民族的历史跨越数千年，因此，这不仅仅是撰写章节和内容，更在于形成共同的结论。-国际突厥学院前院长沙欣·穆斯塔法耶夫在会上指出。

他强调，汇聚学者的力量至关重要，这一举措将有助于系统、客观地呈现突厥民族丰富的历史遗产。

Фото: Халықаралық Түркі академиясы

与会的学术机构负责人及知名专家学者，就未来著作的内容结构提出建议，并确定了工作计划和完成时间。

—我们的主要目标是将历史中形成的文化与成就传承给后代。这部著作不仅将阐明突厥民族对世界文明的贡献，也将展现他们与其他民族和平共处、共同创造文明的努力。今天我们相聚一堂，旨在共同书写一部历史，塑造共同的历史记忆，为突厥世界的未来指引方向。我相信，这次会议将为整个突厥世界带来积极影响。-土耳其历史学会主席尤克塞尔·厄兹根表示。

值得一提的是，撰写突厥国家共同历史的倡议是在2024年11月6日召开的突厥国家组织比什凯克峰会上提出的。根据各国元首的指示，国际突厥学院被确定为项目实施机构。

今年2月，项目首次工作会议在安卡拉举行，各方签署了合作议定书。会议讨论了总体规划和构想，决定编写两卷本著作，并由各参与国分别成立国家委员会。

【编译：阿遥】