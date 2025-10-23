突厥国家考古学家考察土耳其实验室 共促科研合作

在国际突厥学院成立的突厥世界考古研究机构与中心协会（ARICA）第二次会议召开前夕，来自突厥国家的顶尖考古学家齐聚安卡拉，了解考古学和人类学领域的现代科技成果。

此次会议由国际突厥学院院长沙欣·穆斯塔法耶夫、哈杰特佩大学校长梅赫梅特·贾希特·居兰、土耳其历史学会主席约克塞尔·厄兹根、阿塔图尔克文化、语言与历史高级委员会主席德丽娅·厄尔斯，以及来自哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、土耳其、阿塞拜疆、匈牙利、蒙古等国的知名考古学家和学者共同参加。

据悉，此次会议是2023年在撒马尔罕举行的ARICA成立大会上国际突厥科学院提出倡议的延续。当时会议指出，突厥国家普遍缺乏现代实验室设备，导致考古文物经常被送往突厥国家组织（OTS）成员国以外的地区进行分析。

国际突厥学院院长沙欣·穆斯塔法耶夫表示：

“我们必须加强科研基础设施建设，在本国开展世界级研究。这不仅是科学问题，更是文化主权问题。如今，我们的科学家不仅能发掘文物，还能复原数千年前人类的生活图景。”

他还强调了ARICA作为构建突厥考古领域共同科学与信息交流平台的重要性。该组织促进了科学家以共同的科学语言进行专业交流，助力共同挖掘突厥民族历史的新篇章。

目前，国际突厥学院与哈杰特佩大学之间的合作在科学领域稳步推进。例如，2024年在曼格斯套州开展的考古发掘工作中发现的文物已被送往该大学进行考古与人类学分析。

【编译：木合塔尔·木拉提】