爱沙尼亚总统出席哈萨克斯坦国立学术图书馆爱沙尼亚文学角揭幕仪式

仪式由爱沙尼亚总统阿拉尔·卡里斯、第一夫人西里耶·卡里斯（Sirje Karis），以及哈萨克斯坦文化和信息部部长阿依达·巴拉耶娃等政界、文化界、文学界人士共同出席，现场还汇聚了外交使团代表和来自两国的文学艺术界嘉宾。

在致辞中，爱沙尼亚总统阿拉尔·卡里斯表示，哈萨克斯坦与爱沙尼亚都以丰富的口头文学传统为文化根基，这是两国相通的重要特质。他强调，正如哈萨克的“阿依特斯（Айтыс）”（即赛诗会）在推动文字和文学发展中发挥了重要作用一样，当今由人工智能带来的变革也正在深刻影响世界。

“尽管时代不断进步，但保护传统价值同样重要。无论是‘阿依特斯’，还是书籍，都是我们共同文化遗产的亮丽象征。希望爱沙尼亚文学角成为友谊与交流的新空间。”他表示。

文化和信息部部长阿依达·巴拉耶娃在仪式上欢迎爱沙尼亚总统及其夫人，并向来宾祝贺这一具有深刻象征意义的文化事件。

她指出，哈萨克斯坦国立学术图书馆收藏了100余部有关爱沙尼亚文学及作家的珍贵出版物，其中包括著名作家约翰·斯穆尔、保罗·库斯伯格、扬·克罗斯等人的代表作。

“我们非常高兴能够借此机会更深入了解爱沙尼亚丰富的文学传统。这是通过文学和精神文化力量拉近两国人民的重要举措。”巴拉耶娃说。

爱沙尼亚文学角展示了爱沙尼亚文学经典与当代作品、儿童插画书籍、哈萨克文译本，以及被译成爱沙尼亚语的哈萨克文学著作。

此次展览共展出约 320 部出版物，其中 200 多部由爱沙尼亚方面捐赠，其余藏品来自国立学术图书馆长期收藏的爱沙尼亚语、俄语和英语版本作品。

展品中包括：穆赫塔尔·阿乌埃佐夫史诗小说《阿拜之路》的爱沙尼亚语译本；安东·汉森·坦姆萨雷、扬·卡普林斯基、安德鲁斯·基维拉赫等知名爱沙尼亚作家的作品。

该项目在爱沙尼亚驻哈萨克斯坦大使馆支持下实施，亦为纪念第一本爱沙尼亚语印刷书出版500周年而举办，旨在广泛推广爱沙尼亚文化、语言和文学遗产。

开幕式还伴随着以爱沙尼亚文学发展历程为主题的漫画展。展览由 12 个主题故事组成，分别展示了爱沙尼亚文学传统中的重要历史阶段。该展览将持续至 2025年11月30日。

活动期间，阿依达·巴拉耶娃与爱沙尼亚第一夫人西里耶·卡里斯共同参观了艺术博物馆，了解哈萨克民族乐器、传统服饰和头饰等文化展品。

西里耶·卡里斯对“Joshy Qazaq National Group”乐队的音乐讲座演出印象深刻，该乐队成员自制民族乐器并创作、演奏传统音乐。

随后，两位嘉宾前往拜赛伊托娃哈萨克国立艺术大学，观看了由著名指挥拉穆斯·普拉执棒、来自塔林老城学院（Tallinna vanalinn）的弦乐团演出。

