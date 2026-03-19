国家元首：科学是一项国家事业

托卡耶夫总统指出，遗憾的是，这条不容置疑的真理需要反复强调。

- 科学基金被赋予了新的权力来促进创新。但这项工作并未奏效。基金的各项活动需要重新评估。我们为何要自欺欺人？科学似乎确实存在，但我们却看不到任何实际效益。据我了解，在三千多个应用科学项目中，只有193个被认为具有商业化潜力，而最终只有29个项目成功推向市场。-他说。

托卡耶夫表示，我们的战略目标是将科学和创新领域的投资翻一番。私营企业和企业家也应该参与其中。

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总统指出，创新政策的制定权已移交给科学与高等教育部，“产业博士”培训计划已启动，基础研究稳定资助机制已建立，新的顶尖科学家薪酬制度已获法律批准。

- 然而，尽管采取了相关措施，科学发展仍未产生切实的经济影响。我们需要找出造成这种情况的原因。科学院、相关机构、科学家和商界人士应共同提出打破僵局的方案。换言之，必须推进科学成果的商业化。事实上，这项任务本应早已完成，但亡羊补牢，为时未晚。我们的战略目标是将科学和创新领域的投资翻一番。私营企业和企业家也应积极参与其中。也就是说，科学是一项国家事业。我们需要直截了当地指出这个问题。政府应建立以成果为导向、促进与企业合作的有效科学管理模式。-他说。

【编译：小穆】