国家科学院首次选举外籍院士 中俄美德四国顶尖科学家入选

根据科学院3月16日全体会议决议，科学院首次选举产生外籍院士。这一决定为推动哈萨克斯坦本土科学融入全球科学空间、发展国际科研伙伴关系以及促进前沿知识与经验交流开启新机遇。

此次当选哈萨克斯坦国家科学院外籍成员的均为世界级杰出科学家，包括：

Фото: ҰҒА

根纳季·雅科夫列维奇·克拉斯尼科夫：技术科学博士、教授，俄罗斯科学院院长。他是半导体器件物理、微纳电子学领域领军学者，也是超大规模集成电路研发领域专家。

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郭华东：博士、教授，中国科学院院士，可持续发展大数据国际研究中心主任。他是人工智能与时空建模领域领先科学家，也是雷达遥感与地球大数据领域专家。

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赫尔穆特·肖伯：博士、教授，欧洲散裂中子源总干事。他是核能领域权威学者，也是中子物理及中子与物质相互作用领域专家。

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马克·欧立德：博士、教授，哈佛大学副教务长（美国）。他是著名汉学家，主要研究中国及欧亚历史与政治，也是帝国时期内亚研究领域专家。

公报指出，该决定旨在提升哈萨克斯坦科学的国际声誉，并与世界科学精英建立紧密联系。外籍成员加入将促进联合科学研究发展，推动创新项目落实，并助力提高科研人才培养质量。

未来，哈萨克斯坦共和国国家科学院将继续有系统地扩大国际科学合作，致力于提升国家整体科研潜力。

【编译：阿遥】