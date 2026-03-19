08:33, 19 三月 2026 | GMT +5
国家科学院首次选举外籍院士 中俄美德四国顶尖科学家入选
（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦共和国总统直属国家科学院在加强与全球科学界合作方面迈出重要一步。
根据科学院3月16日全体会议决议，科学院首次选举产生外籍院士。这一决定为推动哈萨克斯坦本土科学融入全球科学空间、发展国际科研伙伴关系以及促进前沿知识与经验交流开启新机遇。
此次当选哈萨克斯坦国家科学院外籍成员的均为世界级杰出科学家，包括：
根纳季·雅科夫列维奇·克拉斯尼科夫：技术科学博士、教授，俄罗斯科学院院长。他是半导体器件物理、微纳电子学领域领军学者，也是超大规模集成电路研发领域专家。
郭华东：博士、教授，中国科学院院士，可持续发展大数据国际研究中心主任。他是人工智能与时空建模领域领先科学家，也是雷达遥感与地球大数据领域专家。
赫尔穆特·肖伯：博士、教授，欧洲散裂中子源总干事。他是核能领域权威学者，也是中子物理及中子与物质相互作用领域专家。
马克·欧立德：博士、教授，哈佛大学副教务长（美国）。他是著名汉学家，主要研究中国及欧亚历史与政治，也是帝国时期内亚研究领域专家。
公报指出，该决定旨在提升哈萨克斯坦科学的国际声誉，并与世界科学精英建立紧密联系。外籍成员加入将促进联合科学研究发展，推动创新项目落实，并助力提高科研人才培养质量。
未来，哈萨克斯坦共和国国家科学院将继续有系统地扩大国际科学合作，致力于提升国家整体科研潜力。
【编译：阿遥】