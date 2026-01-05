国家元首强调要将哈萨克斯坦打造为欧亚交通枢纽

托卡耶夫在访谈中指出，将哈萨克斯坦建设成为欧亚交通与物流枢纽，是当前和今后一个时期该领域工作的核心目标。近期投运的“多斯特克—莫因特”新铁路干线具有重要战略意义，该线路将使经此通道的中欧货运量提升至原来的五倍。与此同时，“莫因特—克孜勒扎尔”“巴克特—阿亚古兹”“达尔巴扎—马克塔拉尔”等铁路支线也将陆续建成并投入使用。

总统介绍，根据国家规划，到2030年将新建和更新铁路约5000公里，同时对1.1万公里既有铁路进行维修和升级。在公路建设方面，连接首都与西部地区的“中心—西部”高速公路将使两地距离缩短500多公里，具有重要的经济和战略价值。

“近年来，哈萨克斯坦已逐步构建起覆盖境外方向的广泛交通网络。虽然远离海洋，但国家已在黄海与黑海之间形成稳定的货运终端链。通过境内12条国际运输走廊——其中包括5条铁路通道和7条公路通道——承担了约85%的中欧陆路货运量。”他说。

总统同时指出，交通运输和物流领域的竞争正在不断加剧，该领域已成为地缘政治的重要组成部分，并正式进入高层外交与谈判议程，对哈萨克斯坦具有特殊意义。为此，哈方积极参与中国“一带一路”倡议、“北—南”国际运输走廊以及跨里海国际运输路线，即“中间走廊”。

托卡耶夫表示，通往海港的“俄罗斯—哈萨克斯坦—土库曼斯坦—伊朗”运输方向前景广阔，哈方对此高度重视，并欢迎中国更积极参与“中间走廊”建设。

总统强调，交通运输和物流的潜力不仅体现在基础设施本身，几乎所有经济领域都与之紧密相连。为此，他已要求政府系统推进现代化交通物流枢纽建设，完善工程和服务设施，加快更新海港、机场和火车站，并同步打造高效、统一的数字化生态系统，为经济发展提供坚实支撑。

【编译：木合塔尔·木拉提】