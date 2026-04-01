哈国家基金资产一年内三度起伏 最高达34.4万亿坚戈

官方数据显示，2024年12月，哈萨克斯坦国家基金资产规模为30.9万亿坚戈。进入2025年后，基金资产开始下降：1月降至30.3万亿坚戈，2月降至29.4万亿坚戈，3月进一步降至29.2万亿坚戈。这意味着，仅在三个月内，国家基金资产就减少了约1.7万亿坚戈。

此后，基金资产逐步恢复增长。数据显示，4月升至29.7万亿坚戈，5月为30.5万亿坚戈，6月达到31.3万亿坚戈，7月增至32.7万亿坚戈，8月升至33.3万亿坚戈，并在9月达到34.4万亿坚戈，创下所统计期间内的最高水平。与3月低点相比，累计增长约5.2万亿坚戈。

不过，进入秋季中期后，国家基金资产再次回落。数据显示，10月降至33.6万亿坚戈，11月为32.6万亿坚戈，12月进一步降至32.3万亿坚戈。也就是说，在三个月内，基金资产再次缩水约2.1万亿坚戈。

进入2026年后，国家基金再次出现回升迹象。1月资产规模为32.5万亿坚戈，2月升至32.6万亿坚戈。虽然恢复增长，但增幅仍较为有限，仅约0.1万亿坚戈。

整体来看，在过去一年中，哈萨克斯坦国家基金经历了三轮相似变化，即先下降、后恢复、再回落、随后再次回升的波动态势。

最新数据显示，仅2月一个月内，国家基金资产就增加了1120亿坚戈。换言之，国家基金在一个月内增加了超过1000亿坚戈。

此前有消息称，2026年2月，哈萨克斯坦曾从国家基金中出售总额4亿美元的外汇。

【编译：达娜】