中文
趋势:
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • 国际
    事件
    哈萨克斯坦
    政治
    分析
    经济
    关于我们
    哈通社简介 联系方式 广告 合作伙伴 图片网站 网站导航 标签
    13:13, 01 四月 2026 | GMT +5

    哈国家基金资产一年内三度起伏 最高达34.4万亿坚戈

    哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦央行——国家银行发布的货币综述显示，自2025年初以来，国家基金资产曾两次出现较大幅度下滑，随后又逐步回升，并在2026年初再次出现小幅增长。

    Нацбанк
    Фото: Адлет Беремкулов/ Kazinform

    官方数据显示，2024年12月，哈萨克斯坦国家基金资产规模为30.9万亿坚戈。进入2025年后，基金资产开始下降：1月降至30.3万亿坚戈，2月降至29.4万亿坚戈，3月进一步降至29.2万亿坚戈。这意味着，仅在三个月内，国家基金资产就减少了约1.7万亿坚戈。

    此后，基金资产逐步恢复增长。数据显示，4月升至29.7万亿坚戈，5月为30.5万亿坚戈，6月达到31.3万亿坚戈，7月增至32.7万亿坚戈，8月升至33.3万亿坚戈，并在9月达到34.4万亿坚戈，创下所统计期间内的最高水平。与3月低点相比，累计增长约5.2万亿坚戈。

    不过，进入秋季中期后，国家基金资产再次回落。数据显示，10月降至33.6万亿坚戈，11月为32.6万亿坚戈，12月进一步降至32.3万亿坚戈。也就是说，在三个月内，基金资产再次缩水约2.1万亿坚戈。

    进入2026年后，国家基金再次出现回升迹象。1月资产规模为32.5万亿坚戈，2月升至32.6万亿坚戈。虽然恢复增长，但增幅仍较为有限，仅约0.1万亿坚戈。

    整体来看，在过去一年中，哈萨克斯坦国家基金经历了三轮相似变化，即先下降、后恢复、再回落、随后再次回升的波动态势。

    最新数据显示，仅2月一个月内，国家基金资产就增加了1120亿坚戈。换言之，国家基金在一个月内增加了超过1000亿坚戈。

    此前有消息称，2026年2月，哈萨克斯坦曾从国家基金中出售总额4亿美元的外汇。

    【编译：达娜】

    标签:
    哈萨克斯坦 央行 金融 经济
    Дана Нұрбақыт
    Дана Нұрбақыт
    编译
    正在阅读