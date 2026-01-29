美国专家：一院制是否有效，取决于能否造福民众

谈及在第五届全国库鲁尔泰大会上提出的政治改革建议时，桑切斯指出，世界各国都在探索不同的立法机构模式。例如，秘鲁计划于2026年4月通过选举，完成从一院制议会向两院制议会的过渡。

对于“哪种议会模式更优”的问题，桑切斯认为，关键不在于制度形式本身，而在于其能否为哈萨克斯坦人民带来切实利益。

—如果一院制能够使议会以及整个国家机器更高效地服务于人民福祉，那么这一模式就是合理的选择，-他说。

桑切斯进一步指出，在未来库鲁尔泰（议会）的运行过程中，国家应提供全方位支持，确保女性、青年以及残障人士能够充分参与议会工作。他强调，新机构应广泛涵盖哈萨克斯坦社会各阶层和各领域的代表。

他还对建立人民理事会的倡议表现出浓厚兴趣。

—设立人民理事会的构想非常具有吸引力。该机构能够吸纳非政府组织及各民族代表参与，这一点值得高度肯定，-桑切斯说。

在他看来，人民理事会应具备独立表达立场的能力，能够就不符合公众利益的倡议或项目，坦诚地向其他国家机构提出不同意见。

此外，桑切斯对哈萨克斯坦拟恢复设立副总统职位的构想表示坚定支持。

—恢复副总统职位是一个逻辑性极强的举措。这不仅有助于维护国家治理体系的稳定，也能在危机情况下明确权力继承顺序。我们曾看到本地区部分国家因权力交接机制不清晰而引发政治动荡。因此，消除“模糊地带”，确保国家机器高效运转，至关重要，-他评论道。

【编译：阿遥】