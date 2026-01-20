国家元首：欧亚一体化应建立在公平对待各方利益基础之上

—在当前国际局势趋于紧张的背景下，哈萨克斯坦与战略经济伙伴之间开展有效互动，已成为一项紧迫任务。我们的立场十分明确：哈萨克斯坦支持并积极参与经济一体化进程，但这一进程必须建立在公平对待我方利益的基础之上。今年，哈萨克斯坦出任欧亚经济联盟轮值主席国。我们的优先任务之一，是广泛引入人工智能技术，以提升欧亚一体化整体运行效率，-托卡耶夫表示。

国家元首指出，消除贸易壁垒、反对不合理保护主义的相关工作仍将持续推进。

—例如，哈萨克斯坦农产品加工业当前所承受的不合理挤压，绝不能被视为正常现象。受部分欧亚经济联盟成员国补贴商品进入市场的影响，我国食品工业领域的一些企业被迫削减产能。这不仅是一个经济问题，更直接关系到国家粮食安全，-托卡耶夫强调。

在此背景下，国家元首敦促政府在捍卫国家利益问题上采取更加坚定的立场。

—必须在互惠互利的基础上寻找公平平衡点，通过高水平的谈判能力和充分、扎实的数据支撑来维护哈萨克斯坦的立场。只有这样，才能切实提升国家经济在国际市场上的竞争力，-托卡耶夫总统总结道。

【编译：阿遥】