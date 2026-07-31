突厥国家组织首颗联合卫星计划于2027年发射

（哈萨克国际通讯社讯） 哈萨克斯坦副总理兼人工智能和数字发展部长扎苏兰·马迪耶夫日前会见突厥国家组织秘书长库班奇别克·奥穆拉利耶夫。双方就突厥国家组织首个联合卫星项目——OTS-SAT的实施进展进行了讨论。目前，该卫星工程样机已完成组装，项目正按既定计划推进，预计将于2027年发射。

据人工智能和数字发展部消息，会谈期间，双方围绕深化突厥国家组织成员国之间的科技合作交换了意见，并重点讨论了作为该组织首个联合卫星项目的OTS-SAT实施工作。

Фото: Сунъий интеллект ва рақамли ривожланиш вазирлиги

扎苏兰·马迪耶夫表示，卫星研制工作目前正在阿斯塔纳航天器总装测试中心（Assembly and Test Complex）进行，由哈萨克斯坦工程师和专业技术人员负责实施。目前，卫星工程样机已完成全部组装，项目正按照既定时间表稳步推进，计划于2027年完成发射。

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双方还特别关注了项目框架协议的制定工作，以及项目融资和卫星发射组织等相关事宜。

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会谈结束后，扎苏兰·马迪耶夫表示，相信OTS-SAT项目的成功实施将成为突厥国家组织首个具有实际意义的航天合作项目，进一步加强突厥国家之间的科技伙伴关系，并为未来开展更多联合航天项目开辟新的合作空间。