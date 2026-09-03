国家元首与老挝国家主席举行小范围会谈

（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫3日在阿斯塔纳独立宫与来哈进行正式访问的老挝人民民主共和国国家主席通伦·西苏里举行小范围会谈。

会谈中，托卡耶夫对通伦·西苏里到访表示欢迎，并指出，这是老挝国家主席首次访问哈萨克斯坦，具有历史意义。

“明年，我们将迎来两国建交30周年，这是一个重要里程碑。两国关系具有友好性质，在国际舞台上，特别是在联合国框架内保持着密切合作。老挝支持哈萨克斯坦在亚洲相互协作与信任措施会议框架内提出的倡议，我们对此表示感谢。这是您首次访问哈萨克斯坦。我相信，两国政府将积极落实此次访问期间达成的各项共识。”托卡耶夫说。

Фото: Акорда

托卡耶夫表示，哈萨克斯坦将老挝视为在东南亚地区重要且可靠的合作伙伴。

总统同时指出，近年来老挝经济保持稳定增长，特别是在能源、农业、工业和旅游等领域取得了显著成果。

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通伦·西苏里感谢托卡耶夫邀请其对哈萨克斯坦进行正式访问，并高度评价哈萨克斯坦的发展成就。

“总统先生，此次访问期间，我亲眼见证了贵国各领域取得的发展成就，以及在您的领导下正在推进的大规模变革。作为老挝国家主席正式访问哈萨克斯坦并与您会面，我深感荣幸。我坚信，此次访问将为两国关系发展作出重要贡献。希望我们在会谈中就一系列问题交换意见，确定双方合作的前景方向，并就今后的共同工作进行深入探讨。”通伦·西苏里说。

小范围会谈开始前，独立宫举行了隆重欢迎仪式。托卡耶夫与通伦·西苏里相互介绍双方正式代表团成员。仪仗队指挥官致欢迎报告后，现场奏响哈萨克斯坦和老挝两国国歌。