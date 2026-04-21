国家元首与蒙古国总统举行小范围会谈

托卡耶夫表示，呼日勒苏赫总统此访将为两国友好关系发展注入新的动力。他指出，哈萨克斯坦与蒙古国同为拥有共同历史渊源的兄弟国家，是草原文明的继承者，两国人民在生活方式和传统习俗方面高度相似。当前，双方关系正以战略伙伴关系精神持续发展，国家间、议会间和政府间联系不断加强。

Фото: Ақорда

托卡耶夫高度评价蒙古国在呼日勒苏赫总统领导下取得的发展成就。他指出，蒙古国去年经济增长达到6.8%，这充分体现了总统稳健施政的成果。同时，蒙古国正推进“愿景-2050”国家发展战略，并启动建设新城市“哈拉和林”等重要项目。哈方对这些举措表示支持，并祝愿其顺利实施。托卡耶夫还强调，蒙古国国际地位不断提升，哈方对兄弟国家的发展成就感到由衷高兴。

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呼日勒苏赫总统对哈方的热情接待和周到安排表示感谢。他指出，此次时隔20年再次对哈萨克斯坦进行国事访问具有重要意义。两年前托卡耶夫总统对蒙古国的访问，将双边关系提升至战略伙伴关系新水平，为两国关系发展树立了重要里程碑。

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呼日勒苏赫高度评价哈萨克斯坦在托卡耶夫总统领导下在经济和社会发展领域取得的显著成就，并表示蒙古国密切关注哈方的发展经验。他还提到，2024年托卡耶夫总统访蒙期间双方签署了十余项合作文件，而此次访问期间也将签署一系列新的重要协议，进一步推动双边合作不断深化。

【编译：木合塔尔·木拉提】