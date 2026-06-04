国家象征与民族精神——哈萨克斯坦国家象征日33周年回顾

国旗、国徽和国歌不仅是国家主权与独立的标志，也是连接国家过去、现在与未来的重要纽带。33年来，这些象征见证了哈萨克斯坦的发展历程，承载着民族记忆与国家认同，成为凝聚社会共识和弘扬爱国主义精神的重要载体。

独立国家的重要标志

国家象征是一个国家独立地位最直观的体现。

1991年12月，哈萨克斯坦宣布独立。随后，建立独立国家所需的政治和法律体系成为国家建设的重要任务。1992年初，最高苏维埃主席团决定成立国家象征工作组，并组建专门创作委员会，负责组织国旗、国徽和国歌方案的征集与评选工作。

同年，面向社会公开征集国家象征设计方案。此次征集活动反响热烈，共收到1200余份国旗设计方案、245份国徽设计方案、67份国徽文字说明以及750份国歌作品。来自全国各地的艺术家、建筑师、设计师和普通民众积极参与，共同为新生共和国设计属于自己的国家标识。

1992年6月4日，哈萨克斯坦正式批准国旗和国徽；同年12月11日，国歌文本获得通过。自此，独立哈萨克斯坦拥有了完整的国家象征体系。

2007年6月4日，《哈萨克斯坦共和国国家象征法》正式生效。根据该法律，每年6月4日被定为国家象征日。

蓝天之下的自由旗帜

哈萨克斯坦国旗以天蓝色为底色，中央绘有金色太阳和展翅翱翔的草原雄鹰，旗杆一侧饰有传统民族纹样。

国旗设计者是哈萨克斯坦功勋艺术活动家沙肯·尼亚兹别科夫（Шәкен Ниязбеков）。

蓝色象征和平、团结与开放；太阳寓意生命与繁荣；雄鹰代表自由、力量与远大理想；传统纹饰则体现了哈萨克民族悠久的文化传承。

Фото: Kazinform

过去33年间，这面蓝色旗帜多次在奥运会、世界锦标赛以及各类国际赛事赛场升起。它不仅飘扬在世界最高峰，也曾随科考队抵达南极和北极地区，并伴随哈萨克斯坦航天员进入太空，成为国家形象的重要象征。

值得一提的是，在全球性的知名网站Reddit平台举办的“世界国旗锦标赛”线上比赛中，哈萨克斯坦共和国国旗从全球各国过其中脱颖而出，被绝大多数网民投票选为了“最美观的国旗”。

承载历史与团结的国徽

哈萨克斯坦国徽采用圆形构图，以蓝色为背景，中央为草原民族传统居所毡房顶部的“穹顶”（Шаңырақ）形象。

穹顶向四周延伸出犹如阳光般的椽木，两侧为神话中的双翼骏马形象，上方是一颗五角星，下方饰有“Qazaqstan”字样。

国徽设计者为著名建筑师然达尔别克·马利别科夫（Жандарбек Мәлібеков）和肖特-阿曼·瓦利哈诺夫（Шот-Аман Уәлиханов）。

Фото: Kazinform

在哈萨克传统文化中，穹顶象征共同家园与团结，双翼骏马则体现勇气、理想与不断进取的精神。国徽整体设计既体现了民族文化特色，也展现了国家发展的开放愿景。

《我的哈萨克斯坦》成为国家之歌

现行国歌的前身是广为传唱的歌曲《我的哈萨克斯坦》。

2006年1月6日，经议会批准，该歌曲正式成为哈萨克斯坦共和国国歌，并于同年1月11日在总统就职典礼上首次作为国歌演奏。

歌曲由著名作曲家沙姆希·卡尔达亚科夫（Шәмші Қалдаяқов）谱曲，诗人朱梅肯·纳扎尔别科夫（Жұмекен Нәжімеденов）作词，歌词后经修改完善。

如今，每当国歌在国际赛场奏响，或在重要国家活动中响起时，都承载着哈萨克斯坦人民对祖国的自豪感和归属感。

国家象征背后的爱国主义教育

国家象征不仅存在于法律文本和官方仪式中，也融入了社会生活的方方面面。

在学校、大学、政府机关以及公共机构内，国旗、国徽和国歌都被置于显著位置。儿童从幼儿园阶段开始学习国家象征知识，在升旗仪式和纪念活动中唱响国歌，逐渐形成对国家和民族的认同感。

专家认为，国家象征是培养公民意识和爱国主义精神的重要载体。它不仅记录着国家历史和文化传统，也激励年轻一代珍惜独立、建设国家、承担社会责任。

Фото: Kazinform

与此同时，哈萨克斯坦法律对国家象征的使用和保护作出了明确规定。对于损害、侮辱国家象征的行为，相关部门将依法追究责任，以维护国家尊严和社会共同价值。

见证独立发展的33年

从1992年正式确立至今，哈萨克斯坦国家象征已经走过33年历程。

国旗、国徽和国歌不仅记录了国家独立发展的历史进程，也见证了哈萨克斯坦在国际舞台上的成长与进步。它们既是国家主权的象征，也是民族精神的凝聚。

对于每一位哈萨克斯坦公民而言，尊重和珍视国家象征，不仅是一项法律义务，更是对国家历史、文化和未来的共同守护。