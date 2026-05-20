国家元首与肯尼亚总统举行扩大范围会谈

会谈期间，双方重点讨论了政治、经贸及人文领域合作前景。托卡耶夫表示，肯尼亚是哈萨克斯坦在非洲大陆“重要且可靠的合作伙伴”。

- 肯尼亚是非洲发展最快、最具先进性的国家之一。尽管两国地理距离遥远，但我们都拥有推动现代化发展的共同愿景和对未来的信心。哈萨克斯坦位于欧亚大陆中心，而肯尼亚则是东非经济枢纽，这对于扩大双边伙伴关系具有重要意义。 - 托卡耶夫表示。

他指出，两国可通过连接市场、交通路线和投资流动，在中亚与非洲之间搭建稳固桥梁。

托卡耶夫还表示，双方当天就双边关系前景及国际议题交换了意见。

- 两国在全球问题上的立场相近，均奉行和平外交政策，并一贯支持以多边主义原则为基础的国际秩序。 - 托卡耶夫说。

此外，托卡耶夫提议成立商业理事会，以进一步扩大双边贸易和投资合作。

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威廉·鲁托则表示，自己与托卡耶夫于2023年联合国大会期间在纽约举行的会晤，为进一步深化双边关系奠定了基础。

- 您决定在内罗毕任命常驻大使，体现出贵国政府对发展肯哈关系的高度重视。我此次访问是为加强两国合作而采取的务实举措。我认为，双方在扩大贸易方面拥有巨大潜力。 - 鲁托表示。

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会谈中，双方还讨论了在贸易、农业、交通物流、矿业、可再生能源、信息技术、电子政务、航天、金融及旅游等领域深化合作的前景。

在人文领域，两国领导人表示，将推动高校间建立更紧密联系，支持旅游合作倡议，并加强生物多样性保护经验交流。

【编译：达娜】