国家元首与塞浦路斯总统举行扩大会谈 聚焦经贸投资与数字化合作

（哈萨克国际通讯社讯）6月3日，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫与到访的塞浦路斯总统尼科斯·赫里斯托祖利季斯在阿斯塔纳举行扩大会谈。双方就深化双边合作、扩大经贸往来以及加强哈萨克斯坦与欧盟合作等议题进行了深入讨论。

托卡耶夫在会谈中指出，尼科斯·赫里斯托祖利季斯此次访哈是两国建立外交关系以来塞浦路斯总统首次对哈萨克斯坦进行正式访问，具有重要历史意义。

他说，双方刚刚举行了富有成果的小范围会谈，再次确认了推动双边关系进一步发展的共同意愿。

“哈萨克斯坦愿与塞浦路斯达成更多互利合作成果。我们珍视两国之间建立的友谊。此次访问恰逢塞浦路斯担任欧盟理事会轮值主席国，具有特殊象征意义。我们高度评价塞浦路斯发挥的领导作用，并祝愿贵国圆满完成这一重要使命。”托卡耶夫表示。

Фото: Акорда

托卡耶夫指出，近年来两国关系保持良好发展势头，双方已分别在阿斯塔纳和尼科西亚设立大使馆，为深化合作奠定了制度基础。与此同时，拉纳卡至阿斯塔纳直航航线正式开通，进一步拉近了两国距离。

他表示，目前双边贸易规模尚未充分反映两国经济合作潜力，双方应将政治互信转化为更加丰硕的经贸成果。

托卡耶夫还特别提到，尼科斯·赫里斯托祖利季斯此次率领大型商务代表团访哈，体现出塞浦路斯企业界对哈萨克斯坦市场日益增长的兴趣。

双方认为，应重点拓展数字化、人工智能、物流、金融、旅游和教育等领域合作。

托卡耶夫表示，当天举行的哈塞商业论坛以及两国商会签署合作谅解备忘录，将为企业界建立直接对话机制创造有利条件。

“哈萨克斯坦欢迎塞浦路斯企业来哈投资兴业。为企业和投资者创造有利环境是我国经济政策的重要优先方向之一。塞浦路斯企业在实施投资项目过程中，可以获得哈萨克斯坦政府的切实支持。”他说。

此外，托卡耶夫指出，加强议会间合作也将为两国关系发展提供更加稳固的政治和法律基础。

Фото: Ақорда

尼科斯·赫里斯托祖利季斯表示，此次访问是推动两国关系迈向新阶段的重要契机。

他说，中亚地区特别是哈萨克斯坦在全球地缘政治格局中发挥着重要作用。作为欧盟成员国，塞浦路斯愿成为哈萨克斯坦企业和投资者进入欧洲市场的重要门户。

“我们能够提供完全符合欧盟标准的商业环境。信息通信技术、金融科技、投资基金、航运、旅游、教育、可再生能源以及基础设施建设，都有望成为未来双边合作的重要方向。”他说。

赫里斯托祖利季斯还表示，访问期间计划前往阿斯塔纳国际金融中心参观交流，并期待在金融服务和绿色融资领域深化合作。

托卡耶夫认为，为推动务实合作取得更多成果，两国政府有必要加强协调配合。

为此，他提议制定《2028年前经济合作路线图》，并倡议成立经济合作政府间委员会和商业理事会，同时建立贸易代表团定期互访机制。

会谈期间，双方还就贸易投资、交通物流、数字通信、人工智能和金融等领域合作前景交换意见，并讨论了扩大文化、教育、体育和旅游交流合作的可能性。