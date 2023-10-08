国家元首与俄罗斯总统普京举行会谈

（哈萨克国际通讯社讯）当地时间7日，在参加完俄罗斯经哈萨克斯坦对乌兹别克斯坦供应天然气项目启动仪式后，国家元首哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫同俄罗斯总统弗拉基米尔·普京进行了会谈。

会谈中，两国领导人讨论了进一步加强两国战略伙伴关系的现状和前景，强调了继续在经贸、能源、交通物流等领域密切合作的重要性。

托卡耶夫总统指出，哈萨克与俄罗斯的关系建立在世代友好睦邻传统基础上，并正在不断向前发展。

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-两国之间合作正在全面成功发展。两国之间互动，首先基于各个领域的战略合作和盟友关系。今天，我们参与了大型项目启动仪式。从数量上看，这个项目可能并不大，但各方在短时间内做了大量工作。当然，它在未来也将具有重大的象征意义。-托卡耶夫说。

普京总统则指出了双边关系的高水平以及进一步加强双边关系的必要性。

-您的莫斯科之行是一件大事。我为此向您表示感谢，感谢您与我们共同推动了今天启动的这个项目。在我看来，这个项目为整个地区能源合作迈出了第一步，而且是非常重要的一步。我们还有大量的工作要协同完成。所有领域的关系都朝着好的方向发展。为此，我要向您表示感谢。-普京说。

会谈时，托卡耶夫总统热烈祝贺普京生日，并高度评价他为深化哈俄两国战略伙伴关系以及推动欧亚空间多方面一体化做出的贡献。

【编译：阿遥】