国家元首与塞浦路斯总统举行小范围会谈

（哈萨克国际通讯社讯）6月3日，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫在阿斯塔纳与到访的塞浦路斯总统尼科斯·赫里斯托祖利季斯举行小范围会谈，双方就进一步深化双边合作以及加强哈萨克斯坦与欧盟关系等议题交换意见。

会谈中，哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫回顾了两国关系近年来取得的积极进展。

托卡耶夫表示，2019年尼科斯·赫里斯托祖利季斯担任塞浦路斯外交部长期间访问哈萨克斯坦时，曾表示愿成为哈萨克斯坦在欧盟值得信赖的朋友和支持者。

“今天，我们完全有理由说，双方已经取得了显著成果。我们在两国首都设立了大使馆，开通了两国间直航航线，并实施了一系列重要合作项目。不过，我认为双方仍拥有巨大的合作潜力。我愿继续努力，在多个领域推动双边合作迈向更高水平。”托卡耶夫说。

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尼科斯·赫里斯托祖利季斯对能够乘坐塞浦路斯直飞哈萨克斯坦的首个航班率商务代表团访哈表示高兴。

他说：“两国合作潜力巨大。我相信，今天的会谈将为进一步深化双边合作注入新的动力。”

赫里斯托祖利季斯还指出，此次是他以新的身份访问哈萨克斯坦。目前，塞浦路斯正担任欧盟理事会轮值主席国。他表示，考虑到该地区的重要战略意义以及哈萨克斯坦的独特地位，愿与哈方探讨进一步推动欧盟与哈萨克斯坦合作发展的途径。

双方一致认为，应继续加强政治对话，深化经贸、投资及人文领域合作，并充分挖掘双边关系发展潜力。