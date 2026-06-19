国家元首与黑山总统举行小范围会谈

（哈萨克国际通讯社讯）6月19日，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫在阿斯塔纳独立宫与到访的黑山总统雅科夫·米拉托维奇举行小范围会谈。双方就深化双边政治、经贸和人文合作等议题交换意见。

托卡耶夫表示，高度重视黑山国家元首首次对哈萨克斯坦进行正式访问，并将其视为两国关系发展中的重要事件。

- 我坚信，此次会谈成果将为双边关系注入新的动力。我国民众对黑山并不陌生，每年都有许多哈萨克斯坦公民前往贵国旅游，并留下美好印象。 - 他说。

托卡耶夫还祝贺黑山独立20周年，并指出，两国在过去20年间建立了良好关系，应进一步丰富合作内涵，不断拓展经贸和商务联系。

他表示，黑山代表团中企业界人士众多，体现出黑方扩大经济和商业合作的积极意愿。

Фото: Акорда

米拉托维奇对托卡耶夫的邀请表示感谢，并指出，这是黑山总统首次正式访问哈萨克斯坦，具有重要历史意义。

- 我相信，今天我们将进一步拓展双边合作空间。此次访问表明，两国关系正迈向更高水平。- 他说。

米拉托维奇表示，随行访问的还有黑山工商界代表。两国商会将举行商业论坛，并计划签署一系列合作备忘录。

他指出，黑山已成为哈萨克斯坦公民青睐的旅游目的地之一，希望进一步加强双方在旅游领域的联系，同时积极探讨扩大政治合作和经济伙伴关系的机会。