国家元首与土库曼斯坦总统举行小范围会谈

“尊敬的哈斯穆-卓玛尔特·科梅尔吾勒，首先感谢您邀请我对哈萨克斯坦进行国事访问。我谨代表本人及代表团，对贵国人民的盛情款待表示诚挚谢意。同时，请允许我转达土库曼斯坦民族领袖、尊敬的古尔班古雷·马利克古雷维奇·别尔德穆哈梅多夫对您的亲切问候和美好祝愿。今天，土库曼斯坦与哈萨克斯坦的关系在友好、兄弟和睦邻原则基础上稳步发展，涵盖政治外交、贸易经济以及文化人文等广泛领域。”别尔德穆哈梅多夫总统表示。