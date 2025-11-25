中文
    12:08, 25 11月 2025 | GMT +5

    国家元首与土库曼斯坦总统举行小范围会谈

    （哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫在总统府与正在对我国进行国事访问的土库曼斯坦总统谢尔达尔·别尔德穆哈梅多夫举行会谈。

    Касым-Жомарт Токаев и Сердар Бердымухамедов провели переговоры
    Фото: Акорда

    托卡耶夫总统在会谈中强调，哈萨克斯坦始终视土库曼斯坦为战略伙伴、兄弟国家和最近邻。

    “尊敬的谢尔达尔·古尔班古雷维奇总统，热烈欢迎您对哈萨克斯坦进行国事访问！我们把土库曼斯坦视为战略伙伴、兄弟国家和最亲密的毗邻国家。两国人民有着千年友谊、共同历史、相同语言和相通文化。当前，两国贸易、经济合作以及文化人文联系正呈现强劲发展势头。我们完全有理由对双边合作的广度与深度感到满意。这种合作已具备战略性特征，但仍有巨大潜力可挖。今天日程上有很多重要议题，我相信我们将共同找到最佳解决方案。”托卡耶夫总统说。

    别尔德穆哈梅多夫总统对哈萨克斯坦的热情接待表示衷心感谢。

    “尊敬的哈斯穆-卓玛尔特·科梅尔吾勒，首先感谢您邀请我对哈萨克斯坦进行国事访问。我谨代表本人及代表团，对贵国人民的盛情款待表示诚挚谢意。同时，请允许我转达土库曼斯坦民族领袖、尊敬的古尔班古雷·马利克古雷维奇·别尔德穆哈梅多夫对您的亲切问候和美好祝愿。今天，土库曼斯坦与哈萨克斯坦的关系在友好、兄弟和睦邻原则基础上稳步发展，涵盖政治外交、贸易经济以及文化人文等广泛领域。”别尔德穆哈梅多夫总统表示。

    Тоқаев ва Бердимуҳамедов
    Фото: Ақорда

    哈通社此前报道，托卡耶夫总统已于今日在总统府阿克奥尔达为别尔德穆哈梅多夫总统举行隆重欢迎仪式

    【编译：木合塔尔·木拉提】

    外交 总统 政治 土库曼斯坦
