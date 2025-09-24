国家元首在联合国平台强调能源合作与粮食潜力

—哈萨克斯坦经济持续稳步发展。预计今年经济增长将超过6%，这进一步印证了我们作为本地区最大经济体的稳定性。然而，我们不能满足于已有成就，还将继续致力于长期发展。哈萨克斯坦的能源战略基于四大支柱：石油天然气、煤炭、铀以及关键矿产。这些宝贵的资源可以成为可靠能源合作的基础。-托卡耶夫表示。

国家元首指出，拥有煤炭等丰富能源资源的国家可能不会轻易接受气候变化和“绿色”议程。但随着先进技术的发展，煤炭如今也能够实现清洁利用。

—因此，我们承诺在未来35年内实现国家脱碳。仅靠可再生能源无法解决所有能源问题。农业同样是我们的支柱产业之一，在全球市场具有巨大潜力。哈萨克斯坦的谷物出口潜力达1200万吨，能够覆盖大部分国际市场。与此同时，通过改善交通连接，我们为扩大贸易开辟了新机遇。我们将继续同主要国际伙伴及地区国家合作，进一步推动对外贸易多元化，确保其包容性和可持续性。-托卡耶夫说。

【编译：阿遥】