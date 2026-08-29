国家元首在国际禁止核试验日发表声明

- 今天，国际社会庆祝由联合国大会在哈萨克斯坦倡议下设立的国际禁止核试验日。35年前，尽管国际形势严峻，塞梅核试验场还是被关闭了。数十年来进行的爆炸对我国公民的健康和环境造成了巨大损害，给我国人民带来了无法弥补的苦难。今天是一个尤为重要的日子，它提醒我们核试验对全人类造成的严重后果，并呼吁国际社会防止此类灾难再次发生。-总统说。

国家元首表示，哈萨克斯坦自愿放弃了其核武库，该武库按容量计算位居世界第四。哈萨克斯坦做出了历史性的决定，选择了和平、安全和可持续发展的道路。正因如此，人民长久以来的梦想得以实现。

- 这一举措无疑展现了我国对年轻一代的深切责任感。新宪法序言明确指出，我国致力于和平，并与所有国家建立友好关系。这一原则始终是我国外交政策不可动摇的基石。作为国际反核运动的领导者之一，我国的立场始终如一：我们支持核大国之间通过谈判而非对抗解决问题，并呼吁采取共同的大胆举措，加快《全面禁止核试验条约》的生效，消除与使用核武器相关的威胁。我们认为，原子能应该只用于建设性用途。我国人民在全民公投中一致支持核能发展的战略方向，为哈萨克斯坦数十年来经济、科技进步奠定了坚实的基础。-总统说。

托卡耶夫总统表示，显然，这一战略选择将为深远的变革铺平道路，并为我国的可持续发展和繁荣注入强劲动力。