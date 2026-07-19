哈萨克斯坦国家队在IChO 2026斩获1金3银

本届赛事吸引了来自全球90多个国家和地区的350余名优秀中学生参赛。比赛包括理论考试和实验测试两部分，每场考试时长均为5小时。参赛选手需要完成高难度化学题目，并独立完成复杂的实验操作，以检验其理论基础和实验能力。

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国际化学奥林匹克竞赛是全球最具影响力的七大国际学科奥赛之一。哈萨克斯坦自1998年首次参加该项赛事以来，始终保持着较强的整体竞争力，多次取得优异成绩。

教育部表示，今年取得的成绩，得益于哈萨克斯坦长期推进人才培养、持续完善奥赛培养体系，以及广大教师和教练团队的共同努力。这也是哈萨克斯坦学生近年来在国际学科竞赛中良好表现的又一次体现。此前，哈萨克斯坦国家队还曾在国际物理奥林匹克竞赛中首次获得5枚金牌，创造了我国在该项赛事中的最佳战绩。

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据了解，第58届国际化学奥林匹克竞赛于2026年7月10日至19日在塔什干举行。这是国际化学奥林匹克竞赛首次在中亚国家举办。为承办此次赛事，乌兹别克斯坦专门建设了符合国际标准的现代化化学实验中心，为比赛提供实验条件保障。