国家元首在世界人工智能大会发表讲话：人工智能应造福全人类

托卡耶夫总统表示，世界人工智能大会充分展现了中国在人工智能领域取得的显著成就。

“当前，全球超过一半的人工智能研究人员来自中国，人工智能领域的大部分专利也属于中国创新人才。中国蓬勃发展的创新生态正在推动众多前沿技术不断取得突破。”

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托卡耶夫总统表示，哈萨克斯坦支持大会提出的“人工智能服务全人类福祉”理念。

“在推动技术进步造福全人类的过程中，我们应以这些原则为指引。未来属于那些能够基于相互信任和共同利益开展紧密合作的国家。我对此深信不疑。在这一背景下，中国国家主席习近平提出的构建人类命运共同体理念具有重要意义。哈萨克斯坦高度评价这一具有前瞻性的倡议，并认为其在人工智能时代的重要性正不断提升。”

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托卡耶夫总统高度评价了中国国家主席习近平的领导作用。

“在哈萨克斯坦，我们将习近平主席视为具有历史意义的杰出领导人。在他睿智而坚定的领导下，中国正不断迈向新的发展成就，在这个充满动荡、不确定性和冲突的世界中展现出强大的发展韧性。2029年，中国将迎来中华人民共和国成立80周年。80年对于一个人而言是一生，对于一个国家而言则是一段伟大的历史征程。中国曾用半个世纪的时间应对政治和经济动荡带来的挑战，而仅用40余年时间便实现了跨越式发展，成功消除绝对贫困，成长为拥有完整产业体系、特别是在高科技领域处于世界前列的重要国家。这些伟大成就离不开中国共产党以及其卓越而杰出的领导人——习近平主席的贡献。”

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托卡耶夫总统指出，人工智能正逐渐发展成为拥有完整基础设施的新兴产业，并将深刻影响未来经济、贸易和全球互联互通格局。

“联合国数据显示，人工智能基础设施及相关技术投资年均增长47%，预计到2033年，全球人工智能市场规模将达到约5万亿美元。毫无疑问，人工智能治理必须采取综合性的方式，涵盖从半导体、数据中心到伦理规范、教育发展以及人的尊严保护等各个领域。与此同时，人工智能的发展正处于国际社会面临地缘政治紧张局势和全球信任赤字的背景之下。遗憾的是，当今许多国家更加关注冲突发生后的应对，而非预防冲突本身。人工智能的发展为我们提供了改变这一逻辑的历史性机遇。通过加强预警机制、预防性外交、人道主义援助和维和行动，人工智能能够为维护世界和平发挥积极作用。”

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托卡耶夫总统认为，人工智能首先应成为推动公平和包容发展的重要力量。

“任何国家都不应仅仅成为人工智能技术的消费者。每一个国家都应拥有发展人力资本、数字基础设施和制度能力的机会。这归根结底是公平与正义的问题。如何让人工智能服务经济社会发展，同时始终处于人类理性和能力的有效管理之下，是我们共同面临的重要课题。因此，哈萨克斯坦将世界人工智能合作组织的成立视为具有历史意义的重要决定，并坚信这一组织将成为构建全球人工智能治理体系的重要基础，成为促进全人类繁荣、安全和互利合作的重要平台。”

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随后，托卡耶夫总统介绍了哈萨克斯坦在人工智能领域的发展战略和优势。

“哈萨克斯坦拥有丰富的能源资源、关键矿产资源、现代化交通走廊以及快速发展的数字基础设施，具备成为技术融合、数字贸易和国际合作重要枢纽的巨大潜力。数字化转型是国家发展战略的重要优先方向之一。哈萨克斯坦新宪法特别强调人工智能及其对国家可持续发展的重要意义，同时保障公民个人数据安全。我们已将2026年确定为‘数字化与人工智能年’，批准实施《Digital Kazakhstan-2029》国家战略，并相继通过《人工智能法》和《数字法典》。目前，首都阿斯塔纳已启动Smart City智慧城市技术平台，未来将在全国主要城市推广。此外，我们正重点推进阿拉套市建设，该市将成为中亚地区首个高度集成的数字化城市。为吸引包括中国企业在内的全球科技公司、投资者和创新人才参与建设，哈萨克斯坦已通过宪法赋予阿拉套市特殊法律制度。”

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托卡耶夫总统宣布，联合国亚洲及太平洋经济社会委员会（ESCAP）可持续发展目标数字解决方案中心将在阿拉木图设立。

“作为世界人工智能合作组织的创始成员之一，哈萨克斯坦高度评价中国在推动该组织成立过程中发挥的领导作用。我们相信，这一刚刚成立且潜力巨大的组织将成为塑造全球人工智能未来的重要国际机构。如果能够在阿斯塔纳举办该组织首次会议，我们将深感荣幸。同时，我们提议将该组织的中亚地区代表处设在哈萨克斯坦。”

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在深化国际合作方面，托卡耶夫总统提出多项倡议。

“我们建议启动‘哈中数字桥梁’倡议，推动数字贸易发展，并在共建‘一带一路’倡议框架下打造数字经济融合发展的典范。我们还应加快人工智能在制造业、矿业、能源、农业、医疗卫生以及水资源管理等领域的安全应用。同时，加强各国人工智能法律法规和政策协调，建立统一的人工智能测试和认证标准。我们必须共同制定有效机制，防范人工智能被用于网络攻击、深度伪造、数字诈骗等非法活动。此外，我建议将下一年确定为‘哈中人工智能联合倡议年’。如果中国政府能够支持这一倡议，我们将深表感谢。”

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托卡耶夫总统表示，当前人工智能技术的发展速度已经超过了公众对其理解、评估和治理能力的形成速度，因此人工智能的发展必须以和平与可持续发展为原则，而非服务于对抗和军事竞争。

“我呼吁世界人工智能合作组织成员国及所有利益相关方共同建立长期专家平台，制定人工智能伦理和技术标准。归根结底，人工智能的未来仍将由人类决定，因此，未来社会对人工智能专业人才的需求只会越来越大。我们必须培养年轻一代掌握数字技能、具备批判性思维、创新精神以及高度的伦理责任感。为此，哈萨克斯坦建议在世界人工智能合作组织框架下建立国际学校网络、先进经验中心以及学术合作机制，共同培养人工智能领域人才。”

托卡耶夫总统最后表示，哈萨克斯坦愿与所有致力于和平、可持续发展和共同繁荣的伙伴深化合作，共同释放人工智能造福全人类的巨大潜力。

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据了解，中国国家主席习近平、柬埔寨首相洪玛奈、泰国总理阿努廷·参威拉恭以及联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯等出席大会开幕式并发表讲话。