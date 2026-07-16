国家元首在上海会见中国企业界代表：哈中关系迈入新的“黄金三十年”

（哈萨克国际通讯社讯）当地时间7月16日，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫在中国上海以圆桌会议形式会见中国企业界代表，并表示，哈中永久全面战略伙伴关系已达到前所未有的高度，两国正携手迈入哈中关系新的“黄金三十年”。

托卡耶夫总统在致辞中高度评价哈中关系发展成果，并向中国国家主席习近平为推动两国战略伙伴关系发展所作的重要贡献表示感谢。

“我们的双边关系已达到前所未有的高度。我们正携手迈入哈中关系新的‘黄金三十年’。可以说，两国合作已经提升至全新的质量水平。两国人民之间建立了高度互信、真挚友谊以及面向未来的共同愿景。”托卡耶夫说。

总统表示，高水平的政治互信为哈中经贸和投资合作不断深化奠定了坚实基础。2025年，两国双边贸易额达到490亿美元，创历史新高。中国对哈累计投资已超过300亿美元，目前有8500余家中资背景企业在哈萨克斯坦成功运营。

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托卡耶夫特别提到，中国石油天然气集团有限公司（CNPC）、中信集团（CITIC）和华为等中国企业为哈萨克斯坦经济现代化作出了积极贡献。

他说，近年来，双方成功实施了一系列重大合作项目，不仅创造了大量就业岗位，还推动先进技术应用和工业领域合作不断深化。目前，双方正共同推进多个新的战略项目，包括与中国石化（Sinopec）合作建设大型天然气化工综合体、与阜丰集团（Fufeng Group）合作建设玉米深加工项目，以及与利华集团（Lihua Group）合作建设现代棉纺织产业集群。

在汽车制造领域，中国企业也正加快在哈布局。目前，HOWO、宇通（Yutong）和江淮汽车（JAC）已在哈投产，长安汽车（Changan）、长城汽车（Great Wall Motor）和奇瑞汽车（Chery）多品牌汽车生产项目也于去年正式启动。

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谈及数字化转型与人工智能合作时，托卡耶夫表示，在上海举办世界人工智能大会前夕与中国科技企业代表会面具有特殊意义。哈萨克斯坦将人工智能视为未来经济增长的重要驱动力，并积极打造现代化数字基础设施，吸引国际投资。

总统重点介绍了位于埃基巴斯图兹市的“数据中心谷”（Data Center Valley）项目。他表示，该项目是哈萨克斯坦乃至整个中亚地区数字基础设施建设的重要战略项目，未来将建设国际一流的数据中心、云服务平台和人工智能基础设施，并形成涵盖超级计算机、人工智能实验室、科研机构、教育项目、初创企业和数字服务出口的创新生态体系。

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在交通物流领域，托卡耶夫指出，哈萨克斯坦致力于建设连接中国、中亚、高加索、中东和欧洲的重要交通物流枢纽。目前，共有13条国际运输走廊经过哈萨克斯坦，约85%的中欧铁路货运通过哈萨克斯坦境内运输。

他说，过去15年，哈萨克斯坦已累计向交通物流基础设施投资超过350亿美元。目前，哈方正积极建设新的铁路线路，提升跨里海国际运输走廊（中间走廊）的运输能力，并打造国际货运数字生态系统。

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总统重点介绍了“Smart Cargo”数字物流平台。该平台将海关、物流和商业服务整合到统一数字窗口之中，其目标是推动建立欧亚统一数字交通运输空间，实现货物流转与数据传输一样高效便捷。

“我们希望打造一个商品能够像数字信息一样快速、高效跨越国境的欧亚物流空间。哈中两国完全有能力共同制定提升国际贸易效率的新标准。”托卡耶夫表示。

在矿产资源合作方面，托卡耶夫指出，哈萨克斯坦拥有丰富的战略性矿产资源储量，希望与国际伙伴共同发展高附加值产业链。

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此外，总统还重点介绍了哈萨克斯坦在农业科技（AgriTech）、人工智能和粮食安全领域的发展规划。

托卡耶夫表示，哈萨克斯坦已连续两年实现粮食总产量超过2700万吨。目前，全国已有200多家农业企业按照“智慧农场”模式运营，另有650余家农场正在逐步引入数字化解决方案，包括无人机、卫星遥感和精准农业技术。

“我们的目标不仅是提高农产品产量，更要发展高附加值食品工业，将哈萨克斯坦打造成为中亚地区领先的农业科技中心。”他说。

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总统还介绍了正在建设中的阿拉套市发展规划。他表示，阿拉套市将按照“Digital by Default”（数字优先）理念建设，打造智慧城市解决方案、数字支付系统、先进通信基础设施和区域数字金融中心，并重点发展数字资产、代币化、区块链技术和加密产业。

托卡耶夫指出，“阿斯塔纳”国际金融中心将为阿拉套市的发展提供制度支持。未来，阿拉套市有望成为欧亚地区人才、技术和投资的重要集聚地。

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托卡耶夫在讲话最后表示，哈萨克斯坦愿继续为中国投资者创造良好的营商环境，在法律层面保障投资安全，并提供现代化基础设施和全面的政府支持。

“我们的目标不仅是吸引资本，更希望与中国伙伴共同开发新技术、建立科研中心、打造新的产业链，并推动知识经济和人才资本的发展。我相信，今天的会晤将为双方开启更多新的合作项目和重大投资机遇。”他说。

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中国工业和信息化部部长李乐成、中信集团董事长奚国华、零一万物（01.AI）首席执行官李开复、华为董事会成员兼公共事务与企业传播总裁王剑峰、智元机器人（Agibot）董事长兼首席运营官姜青松、金卡智能集团董事长兼总裁杨斌、宁波合盛集团董事长罗立国、圆通速递董事长喻渭蛟以及新疆利华（集团）董事长张齐海等出席并发言。