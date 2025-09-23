中文
趋势:
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • 国际
    事件
    哈萨克斯坦
    政治
    分析
    经济
    关于我们
    哈通社简介 联系方式 广告 合作伙伴 图片网站 网站导航 标签
    00:05, 23 9月 2025 | GMT +5

    国家元首在与美国商界代表举行的圆桌会议上发表讲话

    哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫在纽约工作访问期间，出席了有美国主要商界代表参与的圆桌会议并发表讲话。

    Глава государства выступил на Круглом столе с представителями бизнеса США
    Фото: Акорда

    托卡耶夫总统强调，指出，哈萨克斯坦与美国之间的扩展战略伙伴关系正在快速发展。哈萨克斯坦视美国为重要伙伴之一，并重申致力于进一步深化多领域合作。

    “令人高兴的是，美国也支持这一战略立场。在2024年12月与唐纳德·特朗普总统的会谈中，我们对此深信不疑。今天，我再次与特朗普总统进行了富有成果的交流，对此我表示感谢。哈萨克斯坦高度赞赏特朗普总统推动务实外交，以及在促进从欧洲到中东、从亚洲到非洲的冲突和平解决方面所发挥的作用。他建设性的立场和对实际成果的重视，在全球分裂加剧的背景下，有助于缓和紧张局势并促进对话。这种目标明确、大胆且坚定的行动值得国际社会认可。我们认为，这些原则应在明天召开的联合国大会一般性辩论中提请各成员国关注。”他说。

    国家元首进一步指出，美国是哈萨克斯坦经济的重要投资者，累计投资超过1000亿美元。

    “两国在经济合作领域取得了显著成就，对此我们深感自豪。目前，哈萨克斯坦有超过630家美国企业成功运营，包括雪佛龙、埃克森美孚、波音、Visa、万事达、Meta、Wabtec和花旗银行等知名品牌。”

    值得一提的是，此前哈萨克斯坦与美国Wabtec公司签署了总额达42亿美元的合作协议，协议内容包括向哈萨克斯坦供应300台先进机车及相关配套服务。

    美国总统唐纳德·特朗普为此向哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫表示了祝贺

    【编译：木合塔尔·木拉提】

    标签:
    投资 哈萨克斯坦与美国 总统 政治
    Мұқтар Мұрат
    Мұқтар Мұрат
    编译
    正在阅读