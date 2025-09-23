国家元首在与美国商界代表举行的圆桌会议上发表讲话

“令人高兴的是，美国也支持这一战略立场。在2024年12月与唐纳德·特朗普总统的会谈中，我们对此深信不疑。今天，我再次与特朗普总统进行了富有成果的交流，对此我表示感谢。哈萨克斯坦高度赞赏特朗普总统推动务实外交，以及在促进从欧洲到中东、从亚洲到非洲的冲突和平解决方面所发挥的作用。他建设性的立场和对实际成果的重视，在全球分裂加剧的背景下，有助于缓和紧张局势并促进对话。这种目标明确、大胆且坚定的行动值得国际社会认可。我们认为，这些原则应在明天召开的联合国大会一般性辩论中提请各成员国关注。”他说。