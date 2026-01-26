国家元首在总检察院主持会议 强调推进宪法改革与全面数字化转型

托卡耶夫强调，在新时代背景下，必须积极在各领域全面推广数字化技术和人工智能。

他表示：“社会和整个国家迫切需要法治与严明秩序。”

Фото: Ақорда

总统指出，当前一些国家面临的复杂局势充分证明了哈萨克斯坦政策路线的正确性，对此不应有任何疑虑。

“法治与秩序必须成为国家政策的核心原则，并应写入新宪法。这一原则永恒而富有生命力，无可争议。总检察院在此领域发挥着至关重要的作用。检察官对违法行为绝不能持漠然或消极态度。”

托卡耶夫对执法系统数字化进程进展不均衡表示关注。他指出，各部门各自为政、独立发展数字系统，导致缺乏统一体系。有些机构有效运用数字手段提升工作效率，而另一些则方法不当、大量浪费资金，这种现象实质上是挥霍公款。因此，无需盲目追求新建系统。总统责成政府对现有所有数字解决方案进行全面梳理和评估，提升其实际效能。他要求为强力部门构建结构清晰、技术标准统一的数字化生态系统。

总统特别强调保护公民个人信息安全的重要性。他表示，近年来个人信息泄露事件频发，必须系统化地加强个人信息保护工作。

针对网络犯罪日益猖獗的形势，托卡耶夫指出，全球网络犯罪呈上升趋势，每年有数以万计的哈萨克斯坦公民成为受害者。目前，网络诈骗案件的破案率仅为五分之一，水平极低。他要求彻底审视打击网络犯罪的策略与手段。执法机关必须在应对数字威胁方面保持领先，主动创新、避免落后。

托卡耶夫还将移民流程全面数字化列为当务之急。他表示，这一问题多年来反复讨论，但进展有限。当前全球移民规模庞大，哈萨克斯坦对希望迁入或过境的外国人具有吸引力。及时登记入境外国人并借助技术手段加强对其行踪的监控，是维护国家安全的重大任务。总统责成政府会同国家安全委员会加快推进相关工作。

总统还指出，随着技术迅猛发展，信息空间发生根本性变革。一些人利用这一空间散布分裂社会、挑动对立的破坏性内容，甚至将人工智能转化为传播违法信息的工具。这种行为将导致无谓而危险的仇恨争端，必须坚决遏制。对此类行为要依法追究责任，并持续向公民开展破坏性内容传播的法律后果宣传教育。

托卡耶夫重申，绝不容忍无序与违法行为。他回顾在国家库鲁尔泰大会上关于爱国主义的论述，强调爱国不是空洞口号，而是神圣情感，与极端民族主义毫无关联。在哈萨克斯坦，爱国主义应体现为高度责任感和建设性精神。真正的爱国公民，首先是责任心强、勇于创造的人。对祖国的热爱意味着为国家带来福祉与贡献，而非谋取政治资本或个人升迁。

会议上，总检察长别热克·阿斯洛夫、副总理兼数字发展和人工智能部长扎苏兰·马迪耶夫、总统助理库阿尼希别克·叶谢克耶夫、内务部长叶尔詹·萨德诺夫等先后发言。

【编译：木合塔尔·木拉提】