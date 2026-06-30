乌兹别克斯坦总统评国家队征战世界杯：支持与鼓励更重要

米尔济约耶夫表示，国家队在与实力强劲的对手交锋过程中积累了宝贵经验，整体竞技水平和职业素养也得到了明显提升。

—全国人民都怀着激动的心情观看了国家队在美墨加世界杯上的每一场比赛。在面对国际足联排名第5的葡萄牙队、排名第13的哥伦比亚队，以及拥有众多效力欧洲顶级俱乐部球员的刚果队时，我们的球员切身感受到了世界级赛事的竞争强度，并积累了宝贵的国际赛场经验，-米尔济约耶夫说道。

米尔济约耶夫特别提到阿博斯别克·法伊祖拉耶夫和埃尔多尔·肖穆罗多夫在世界杯赛场上的进球，为乌兹别克斯坦人民带来了极大鼓舞与喜悦。同时，针对外界对国家队表现出现的不同声音，他也作出明确回应。

—对于这些为国家荣誉而战的球员，盲目指责或在失利后“寻找替罪羊”，绝不是我们人民的态度。相反，当下更重要的是给予他们支持与鼓励，帮助球队提振士气，-他强调。

米尔济约耶夫同时表示，未来的胜利终将属于乌兹别克斯坦。为实现这一目标，政府将继续全方位支持足球事业发展，并进一步加大相关领域投入力度。

据悉，在本届世界杯小组赛阶段，乌兹别克斯坦队先后以1:3不敌哥伦比亚队、0:5负于葡萄牙队、1:3惜败刚果（金）队，遗憾结束本届世界杯征程。