    16:16, 20 一月 2026 | GMT +5

    国家元首：真正的爱国主义体现于责任与行动

    哈萨克国际通讯社讯）国家元首哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫20日在克孜勒奥尔达举行的第五届国家库鲁尔泰大会上表示，成为一名哈萨克斯坦爱国者，意味着肩负着重大的公民责任。

    国家元首：真正的爱国主义体现于责任与行动
    Фото: УВП Шымкента

    —我们不需要那些只在口头上高喊“国家利益”，却利用民众爱国情感谋取私利的人。真正负责任、具有建设性的爱国主义，体现在每一位公民在各自领域的诚实、勤奋和专业工作中——无论是在工厂、田间，还是在医疗机构、大中小学、科研实验室、政府机关或私营企业。此外，它还体现在服兵役或维护社会秩序过程中对祖国的绝对忠诚，-托卡耶夫指出。

    托卡耶夫强调，哈萨克斯坦应成为一个勤劳者辈出的国家，一个“公正、法律与秩序”得到全面贯彻的社会。

    —创造性劳动、法治权威与高尚的文化传统相结合至关重要。在许多国家，这一原则已成为实现成功与福祉的公式。这些基本的处世准则和道德标杆，正是在家庭和学校中逐步形成的。因此，这些基础性社会机制应始终成为我们关注的重点，-他表示。

    在谈及国家象征时，托卡耶夫指出，对国家象征的使用绝不可流于随意。

    —爱国主义不仅是对祖国的热爱，更是对祖国责任的深刻认知和切实履行。如果缺乏这种责任意识，“爱国”一词将失去应有的价值。当前社会正在讨论“何时、何地使用国旗最为合适”这一重要议题，这一问题应通过专项标准和规章制度予以规范。对国家象征的使用不能随心所欲，法律要求必须得到严格执行，-他强调。

    总统最后重申，深刻理解法律内涵具有重要意义。

    —我们应当全力支持那些尊崇国家象征、并能够规范、得体使用它们的爱国公民，-他说。

    【编译：阿遥】

