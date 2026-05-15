突厥国家组织突厥斯坦非正式峰会吸引近500名记者采访报道

（哈萨克国际通讯社讯）突厥国家组织（OTS）5月15日在突厥斯坦举行非正式峰会，目前已有近500名媒体记者抵达当地进行采访报道。由于参会人员数量众多，突厥斯坦市多家酒店已出现“一房难求”的情况。

据悉，仅哈萨克斯坦本国就有约300名记者参与此次峰会报道工作。此外，来自阿塞拜疆、吉尔吉斯斯坦、土耳其、乌兹别克斯坦等OTS成员国，以及观察员国匈牙利和土库曼斯坦的近200名媒体代表也已抵达突厥斯坦。

由于当地酒店房间基本订满，部分媒体记者目前被安排入住大学宿舍和青年旅舍等场所。

按照组织安排，大多数记者无法直接进入峰会举办地——突厥斯坦国会中心（Congress Hall）内部采访，而将在韩国又松大学（Woosong University）突厥斯坦分校设立的新闻中心开展工作。峰会现场直播也将在该新闻中心同步播放。

包括哈萨克国际通讯社在内的多家媒体将对峰会进行实时报道。

根据议程安排，峰会将于阿斯塔纳时间5月15日17时正式开始。在正式会议前，各国领导人还将参观突厥斯坦市多处文化和旅游地标。

访问行程包括参观霍贾·艾哈迈德·亚萨维陵墓、Keruen Saray旅游综合体以及工匠村等景点。

此外，与会嘉宾还将参观为峰会新建的“泰卡赞”主题雕塑以及全新民族文化旅游综合体，并将在一座可容纳5000人的新清真寺参加星期五聚礼。

为保障峰会顺利举行，突厥斯坦市目前已加强安保措施，并对部分道路实施临时交通限制。其中，霍贾·艾哈迈德·亚萨维陵墓周边、新城区、第九街、萨塔尔哈诺夫大道以及部分街道将在峰会期间临时封闭。

【编译：木合塔尔·木拉提】