国家语言政策聚焦提升哈萨克语数字影响力 推动与AI技术深度融合

（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦政府国家语言政策实施委员会会议日前在阿斯塔纳举行。会议由副总理兼文化和信息部长阿依达·巴拉耶娃（Аида Балаева）主持。

这是委员会调整成员构成后的首次会议。来自政府部门、议会、社会组织以及语言学领域的知名专家和学者出席会议。

会议听取了中央和地方执行机构关于落实国家语言政策的工作汇报，重点讨论了完善国家语言教学方法、推进《2023—2029年语言政策构想》实施、扩大国家语言使用范围以及提高哈萨克语内容占比等议题。

此外，与会人员还就库斯塔奈州和东哈萨克斯坦州落实语言法律法规情况进行了讨论。

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委员会成员指出，幼儿园和学校在培养语言能力方面发挥着决定性作用，并强调有必要根据时代发展需求，进一步完善国家语言教学体系。

阿依达·巴拉耶娃要求制定并批准适用于不同年龄群体的词汇和语法标准，同时引入现代数字化工具，提高国家语言学习效率。

根据会议公布的数据，目前哈萨克语在线内容在大众媒体中的占比已达到78%，国家语言互联网资源占比约为60%，超过70%的国产电视节目以哈萨克语播出。

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会议指出，社会对国家语言信息产品和优质内容的需求持续增长，特别是年轻群体对哈萨克语数字内容的消费量显著增加。

阿依达·巴拉耶娃要求持续加强对媒体领域落实国家语言政策情况的监督，并围绕提升哈萨克语内容质量和竞争力提出多项任务，包括加强国产影视作品发行过程中的语言规范管理，重视媒体语言纯洁性、文风建设和语言礼仪。

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会上还讨论了国际哈萨克语协会提出的一项倡议，即推动迪士尼、皮克斯和索尼影业配音制作的哈萨克语儿童影片在全国范围内广泛放映。

阿依达·巴拉耶娃表示，应确保相关影片不仅在阿斯塔纳、阿拉木图和奇姆肯特放映，也要覆盖各州首府及农村地区。

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此外，会议还审议了根据国家元首指示推进人工智能系统提升哈萨克语应用能力的相关工作。

其中，与OpenAI合作实施的ChatGPT哈萨克语优质内容扩充项目进展情况受到关注。

委员会成员指出，该项目对于提升哈萨克语在数字空间中的影响力具有重要战略意义，并就下一阶段工作提出相关要求。