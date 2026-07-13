国家元首接见政府总理 听取上半年经济社会发展情况汇报

（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫13日接见政府总理沃勒扎斯·别克帖诺夫，听取2026年1月至6月全国经济社会发展情况汇报，并了解下一阶段推进经济多元化发展的有关计划。

沃勒扎斯·别克帖诺夫表示，今年上半年，哈萨克斯坦国内生产总值（GDP）同比增长4.1%。其中，制造业增长9.8%，交通运输业增长7.1%，建筑业增长15.2%；贸易增长5.7%，农业增长4.4%，通信服务增长4.3%。同期，全国固定资产投资达9.5万亿坚戈，其中私人投资同比增长21.4%。

总理还就巩固国家经济结构所采取的措施进行了汇报。他表示，今年将在制造业领域实施200个投资项目，总投资达1.7万亿坚戈，可新增就业岗位1.7万个。

此外，别克帖诺夫介绍了国家重点公路项目建设进展、阿斯塔纳第二机场建设以及Tarlan Astana交通系统下一阶段规划情况。他表示，今年全国住宅竣工面积将达到2000万平方米；农业总产值预计达到15万亿坚戈，耕地面积扩大至2380万公顷。政府已拨款1万亿坚戈支持农业发展，每1坚戈财政资金可带动6.5坚戈私人投资。

会上，总统还听取了《提高居民收入综合计划》实施情况以及抑制通胀措施的汇报。今年6月，全国年通胀率为10.3%。

政府还就完善社会和移民政策取得的成果进行了汇报，并介绍了通过促进就业提升社会保障政策实施效果的相关举措。据介绍，通过优化部分社会保障支出，每年可节约财政资金800多亿坚戈。

会议特别关注了供暖季准备工作。根据上一供暖季运行情况，已有5座热电厂退出高风险“红色区域”，另有3座热电厂进入“绿色区域”。今年计划完成9台发电机组、55台锅炉和51台汽轮机的检修工作，相关资金投入达3840亿坚戈。

根据“能源和公用事业现代化”国家项目，到今年年底，全国将完成1.2万公里市政工程管网维修。

托卡耶夫还听取了政府落实国家数字化和国家人工智能基础设施建设任务的情况。别克帖诺夫表示，为实施“数据处理中心谷”项目，哈萨克斯坦将与全球信息技术领域领先企业合作，建设总装机容量达250兆瓦的数据中心基础设施，目前已吸引外资超过100亿美元。

会议还就旅游基础设施现代化建设进行了汇报。随着阿拉木图山地旅游集群持续推进，旅游业增加值占国内生产总值比重有望进一步提高。其中，Almaty SuperSki项目建设正在加快推进。项目建成60公里滑雪道后，每日接待能力可达1万人次，计划于2028年12月投入运营。此外，哈萨克斯坦正积极筹备举办2026年“未来运动会”。

总统还听取了新宪法实施有关工作的汇报。目前，哈萨克斯坦正持续推进法律体系与宪法相衔接，不断巩固“公正哈萨克斯坦”和“法律与秩序”原则，完善社会政策，为阿拉套市快速发展构建法律基础，并继续推进“绿色哈萨克斯坦”倡议。

会见结束时，托卡耶夫要求政府继续采取系统性举措推动国家发展，并启动大规模社会和基础设施建设计划，进一步改善人民生活质量，同时重点推进现代化医疗设施建设。