国家库鲁尔泰这一协商平台成立至今已取得哪些重要成果？

国家库鲁尔泰的主要目标是围绕社会团结、共同价值观和国家长远发展议题，汇聚各界智慧，提出具体建议和行动方案。平台每年至少召开一次全体会议，也可根据需要临时召开。截至目前，已先后在乌里套（2022年）、突厥斯坦（2023年）、阿特劳（2024年）和布拉拜（2025年）成功举办四届大会。第五届会议将于今天在克孜勒奥尔达举行，恰逢1926年首都从克孜勒奥尔达迁至阿拉木图100周年，具有特殊历史意义。

国务顾问叶尔兰·卡林曾明确指出，与此前机构不同，国家库鲁尔泰聚焦于超越短期经济社会议题的层面，更注重围绕民族团结、共同价值观和社会长期凝聚力开展战略性讨论。会议形式强调开放对话，经济学家、专家、议员、非政府组织代表、地方公共委员会成员等各界人士均可直言不讳地提出问题与建议，体现了权力与社会之间的直接沟通机制。

国家库鲁尔泰的组成由总统亲自批准，目前固定成员为117人，包括议会代表、各政党、非政府组织、哈萨克斯坦人民大会成员、地方公共委员会代表，以及来自各行业、各地区的知名人士。成员实行定期轮换制，以保持活力与广泛代表性。

自成立以来，国家库鲁尔泰已成为推动一系列重大立法与社会改革的策源地。截至目前，其倡议已促成26部法律的通过和实施，主要包括：

将共和国日确立为国庆日；

赋予突厥斯坦市特殊地位；

加强妇女儿童权益保护、打击破坏公物行为、严惩毒品运输；

禁止电子烟销售、限制博彩成瘾行为；

通过新的媒体法、规范在线平台、完善科学与教育立法；

标准化国家奖励制度、将“勇气（Айбын）”勋章与英雄姓名挂钩、提升蓝领职业地位。

此外，国家库鲁尔泰还推动实施多项综合计划与项目，包括“诚实公民”教育纲要、设立全国图书日、建立研究亚萨维遗产的科学中心、赋予“阿兹列特苏丹”保护区国家地位，以及针对毒瘾、博彩成瘾和志愿服务发展的2026年前路线图等。

展望未来，国家库鲁尔泰将继续把数字化、人工智能、交通物流、能源、农工综合体和人力资本开发作为优先方向。第五次会议将在克孜勒奥尔达聚焦这些领域的创新机制与发展路径。

国家库鲁尔泰的设立与运行，体现了哈萨克斯坦在新时代背景下强化社会共识、完善国家治理、推动可持续发展的战略意图。通过这一平台，权力机构与社会各界实现了更紧密、更直接的互动，为国家现代化进程注入了新的活力与共识基础。

值得一提的是，此前我们曾撰文介绍国际上还有哪些与哈萨克斯坦的“国家库鲁尔泰”相同的机制。

【编译：木合塔尔·木拉提】