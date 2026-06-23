国家元首访欧之际 比利时哈萨克斯坦使馆搭建传统毡房

（哈萨克国际通讯社布鲁塞尔讯）在哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫（Қасым-Жомарт Тоқаев）对比利时进行正式访问之际，位于布鲁塞尔的哈萨克斯坦驻比利时大使馆院内搭建起一座传统哈萨克毡房，成为展示哈萨克民族文化和对欧文化交流的重要窗口。

哈萨克斯坦驻比利时大使馆是欧洲占地面积最大的哈萨克外交机构之一，坐落于布鲁塞尔宁静的于克勒区（Uccle）。凭借历史悠久的馆舍建筑和优美的园区环境，使馆长期以来备受当地居民关注。

目前，一座具有浓郁民族特色的哈萨克传统毡房已矗立在使馆草坪上，并被外交人员用于举办工作会谈和交流活动。

日前，在这座毡房内，哈萨克斯坦驻欧盟大使罗曼·瓦西连科（Роман Василенко）与欧盟驻哈萨克斯坦代表团团长阿莱什卡·西姆基奇（Алешка Симкич）共同录制了一期关于哈欧关系现状及未来发展的播客节目。

罗曼·瓦西连科表示，很高兴能够在布鲁塞尔拥有这样一座毡房，对哈萨克外交人员而言，这里是一个能够感受到家乡氛围的特殊场所。

阿莱什卡·西姆基奇则指出，这座毡房已成为阿斯塔纳与布鲁塞尔关系迈向新阶段的重要象征，体现了双方建立在相互信任基础上的伙伴关系。她表示，如今双方合作已超越传统框架。

“我认为，我们之间的关系不仅是战略伙伴关系，更可以称之为战略友谊。”她说。

根据安排，托卡耶夫总统此次布鲁塞尔之行日程紧凑。访问期间，托卡耶夫将分别与欧洲理事会主席安东尼奥·科斯塔（António Costa）和欧盟委员会主席乌尔苏拉·冯德莱恩（Ursula von der Leyen）举行会谈。此外，还将出席与欧洲工商界代表举行的大型圆桌会议。

分析人士指出，布鲁塞尔的这座哈萨克毡房如今不仅是文化外交的象征，也成为哈萨克斯坦与欧盟关系不断深化的缩影，展现出哈萨克民族传统好客精神与务实国家利益在欧洲政治中心的自然融合。

值得一提的是，托卡耶夫总统已于当地时间22日晚与欧洲理事会主席安东尼奥·科斯塔举行非正式会晤。