国家元首向丝路之星总决赛全体选手致贺信
（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫22日向首届亚洲大型声乐项目丝路之星（Silk Way Star）总决赛发表贺信，代表国家向所有参赛选手致以最热烈祝贺。
总统在贺信中写道：
“亲爱的Silk Way Star参赛选手们！
今天，这场备受瞩目的国际艺术盛事即将迎来最高潮。我由衷地向大家表示祝贺！
Silk Way Star是深化亚洲国家精神融合、巩固各国人民友谊的独特创举，是文化外交的生动实践，也是充分展现各国民族传统与创造力的绝佳舞台。像这样大规模的活动，必将进一步增强我们的团结，全面弘扬我们共同的价值观。
我谨向为这一无与伦比项目的成功实施予以大力协助的中国中央广播电视总台（China Media Group）表示诚挚感谢。
来自阿塞拜疆、亚美尼亚、格鲁吉亚、哈萨克斯坦、中国、吉尔吉斯斯坦、马来西亚、蒙古国、塔吉克斯坦、土库曼斯坦、乌兹别克斯坦和韩国12国的才华横溢的歌手们，以极高水准的表演赢得了数百万观众的热爱。向你们所有人致以崇高谢意！
我坚信，你们未来必将攀登一座又一座艺术高峰！
祝大家平安、健康、好运！”
22晚20:00，阿斯塔纳迎来Silk Way Star首季总决赛盛典，由Jibek Joly电视台全球直播。阿塞拜疆Space TV、塔吉克斯坦“萨菲纳”、吉尔吉斯斯坦“音乐”与“马达尼亚特”、蒙古国UBS与“AIST Global”、乌兹别克斯坦Zor TV、格鲁吉亚Georgian Times等多家电视台同步转播，潜在覆盖观众超过10亿人。
最终晋级七强选手为：ALEM（哈萨克斯坦）、雅兹敏·阿兹兹（马来西亚）、阿夫坦迪尔·阿贝斯拉米泽（格鲁吉亚）、米歇尔·约瑟夫（蒙古国）、张赫宣（中国）、萨罗·格沃尔吉扬（亚美尼亚）、马迪纳博努·阿德洛娃（乌兹别克斯坦）。
首季冠军将由专业评委投票（50%）与全球观众线上投票（50%）共同决定。观众现可登录silkwaystar.org为心仪选手投票。
Silk Way Star由哈萨克斯坦共和国总统电视广播综合体与中国中央广播电视总台（CMG）联合主办，被视为新时期亚洲文化交流的标志性项目。
【编译：木合塔尔·木拉提】