国家元首向丝路之星总决赛全体选手致贺信

“亲爱的Silk Way Star参赛选手们！

今天，这场备受瞩目的国际艺术盛事即将迎来最高潮。我由衷地向大家表示祝贺！

Silk Way Star是深化亚洲国家精神融合、巩固各国人民友谊的独特创举，是文化外交的生动实践，也是充分展现各国民族传统与创造力的绝佳舞台。像这样大规模的活动，必将进一步增强我们的团结，全面弘扬我们共同的价值观。

我谨向为这一无与伦比项目的成功实施予以大力协助的中国中央广播电视总台（China Media Group）表示诚挚感谢。

来自阿塞拜疆、亚美尼亚、格鲁吉亚、哈萨克斯坦、中国、吉尔吉斯斯坦、马来西亚、蒙古国、塔吉克斯坦、土库曼斯坦、乌兹别克斯坦和韩国12国的才华横溢的歌手们，以极高水准的表演赢得了数百万观众的热爱。向你们所有人致以崇高谢意！

我坚信，你们未来必将攀登一座又一座艺术高峰！

祝大家平安、健康、好运！”