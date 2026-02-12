国家元首祝贺哈萨克斯坦反恐特种部队在国际特警锦标赛中取得优异成绩

在本届赛事中，哈萨克斯坦共有5支特种部队参赛，其中，哈萨克斯坦C（Kazakhstan C）队荣获赛事总冠军，哈萨克斯坦A（Kazakhstan A）队在综合排名中获得第二名。

哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫高度评价由国家警卫局、内务部和国家安全委员会人员组成的参赛队伍，指出他们在专业素养、体能水平和实战能力方面展现出高水平的训练成果，同时体现了强烈的爱国精神和顽强的取胜意志。

国家元首表示，在来自全球48个国家的109支精锐特种部队参加的激烈角逐中，哈萨克斯坦特种部队官兵表现出色，国家将对他们给予应有的表彰与肯定。

据了解，本届赛事为期五天，设置战术行动、突击攻坚、人质救援、高空设施突破及综合障碍赛等多个贴近实战的科目。除夺冠的哈萨克斯坦C（Kazakhstan C）队和获得亚军的哈萨克斯坦A（Kazakhstan A）队外，哈萨克斯坦B（Kazakhstan B）队排名第八，哈萨克斯坦“托米丽斯”女子特警（Kazakhstan Tomiris）队位列第十八，哈萨克斯坦D（Kazakhstan D）队排名第二十。其中，“Tomiris”女子特警队在所有女性参赛队伍中排名最高，并在男女混合排名体系下超过大部分男子队伍，展现出哈萨克斯坦特种力量整体实力的全面提升。

【编译：木合塔尔·木拉提】