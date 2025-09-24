国家元首：重建世界安全架构应成为当务之急

—世界迫切需要一种建立在信任、透明和共同责任基础上的新共识。例如，许多成员国认为，《联合国宪章》中自二战遗留下来的“敌国条款”已经过时，因此，是时候讨论修订《宪章》了。当前局势令人担忧：限制军备的条约未能得到遵守，战略稳定正在瓦解。2024年，全球军费开支创下2.7万亿美元的新高，而暴力带来的代价接近20万亿美元。因此，重建世界安全架构应成为国际社会的当务之急。-托卡耶夫强调。

托卡耶夫指出，哈萨克斯坦支持降低核武器使用风险，恢复核大国之间的高级别对话，并认为有必要努力重振多边合作机制。

—从更广泛的意义上讲，我们应该致力于根除“好战”心态，这是完全可以实现的。关键在于关注各国在和平之路上投入了多少资金。哈萨克斯坦愿意就核裁军和防止大规模杀伤性武器扩散问题展开新的对话。我们可以通过非正式交流来加强《不扩散核武器条约》，并推动《全面禁止核试验条约》的落实。同时，我们重申此前提出的建议，即建立一个国际生物安全机构。-托卡耶夫表示。

