    10:39, 21 二月 2026 | GMT +5

    哈国家中央博物馆开设“金帐汗国”专题展厅

    哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦政府副总理兼文化和信息部部长阿依达·巴拉耶娃20日前往哈萨克斯坦国家中央博物馆，参观新近开放的“金帐汗国”专题展厅。

    Фото: Мәдениет және ақпарат министрлігі

    该展厅的设立，旨在系统呈现哈萨克国家形成进程中具有重要历史意义的阶段之一。

    巴拉耶娃对博物馆在展陈策划中体现出的学术严谨性和研究深度给予高度评价。她特别指出，向年轻一代广泛传播和弘扬金帐汗国的历史遗产，对于增强历史认知和文化认同具有重要意义。

    Фото: Мәдениет және ақпарат министрлігі

    开设这一专题展厅的核心目标，在于向公众全面介绍13至14世纪金帐汗国的历史与文化，阐释其作为哈萨克国家历史源流之一的重要地位，并促进社会层面的历史共识与民族意识的深化。

    Фото: Мәдениет және ақпарат министрлігі
    Фото: Мәдениет және ақпарат министрлігі

    本次展览共展出约200件馆藏珍贵文物。在“城市文化”板块，陈列了多种生活器具和珠宝饰品，以及在阿拉木图州盛格勒德乡附近出土的、属于察合台汗国贵族礼服的丝绸织物残片。

    Фото: Мәдениет және ақпарат министрлігі
    Фото: Мәдениет және ақпарат министрлігі

    在“军事艺术”板块，观众可近距离观赏当时使用的武器装备；“国家架构”板块则系统介绍了金帐汗国的行政管理体系、统治者世系，以及其与哈萨克汗国之间延续深远的历史联系。

    【编译：阿遥】

