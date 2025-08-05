中文
    14:50, 05 八月份 2025 | GMT +5

    国家电影支持中心启动四部动画项目制作

    哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦文化与信息部下属国家电影支持中心启动了四部全新动画电影的制作工作。这些项目面向儿童和青少年，旨在推动本土动画产业发展，弘扬文化价值，并为年轻观众提供寓教于乐的优质内容。

    Ұлттық киноны қолдау орталығы төрт анимациялық жобаның өндірісін бастады
    Фото: ҚР Мәдениет және ақпарат министрлігі

    哈萨克斯坦文化与信息部新闻处消息称，国家电影支持中心主席库尔曼别克·朱马哈利表示，动画是塑造青少年世界观的重要工具。通过支持本土项目，不仅能保护文化遗产，还能为新一代创作者开辟道路。

    四部动画项目亮点

    1. 《A队》
    这是一部冒险题材动画电影，讲述了一名少女与父母前往娱乐星球旅行，却意外卷入外星斗争的故事。影片弘扬友谊、家庭价值和善良等主题。

    2. 《生命之树传奇》 
    这部首次亮相的动画电影聚焦孤儿少年凯兰，为保护神圣的生命之树——“巴伊铁列克”，踏上奇幻的灵魂世界之旅。他探索自身身世，致力于维护人类与灵魂世界的平衡。

    3. 《阿兰传奇》 
    该片讲述了英雄阿兰为保护和平城市免受邪恶势力侵袭而奋战的故事，传递了正义、勇气和忠诚的价值观。

    4. 《吉别克》 
    影片灵感源自现代丝绸之路理念，讲述了幼时被龙救下的少女吉别克（Жібек意为“丝绸”）长大后，踏上寻找失踪商队的冒险之旅。她回到故乡草原，证明女孩也能成为英雄和领袖。

    推动本土动画新发展

    这四部动画项目将为哈萨克斯坦动画产业注入新活力，为年轻观众提供高质量且富有内涵的作品。国家电影支持中心通过这些项目，致力于提升本土动画的创作水平，传承文化精髓。

    【编译：木合塔尔·木拉提】

