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    直播：老挝国家主席对哈萨克斯坦进行正式访问

    （哈萨克国际通讯社讯）老挝人民民主共和国国家主席通伦·西苏里正在对哈萨克斯坦进行正式访问。

    ЛАОС ПРЕЗИДЕНТІНІҢ ҚАЗАҚСТАНҒА РЕСМИ САПАРЫ
    Фото: Kazinform

    目前，欢迎仪式正在首都阿斯塔纳独立宫举行。

    据此前报道，今年老挝正式成为上海合作组织第15个对话伙伴。

    总统 外交 政治
    木合塔尔 木拉提
    木合塔尔 木拉提
    编译