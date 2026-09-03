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10:58, 03 9月 2026
直播：老挝国家主席对哈萨克斯坦进行正式访问
（哈萨克国际通讯社讯）老挝人民民主共和国国家主席通伦·西苏里正在对哈萨克斯坦进行正式访问。
Фото: Kazinform
目前，欢迎仪式正在首都阿斯塔纳独立宫举行。
据此前报道，今年老挝正式成为上海合作组织第15个对话伙伴。
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木合塔尔 木拉提
编译