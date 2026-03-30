国家元首主持召开安全会议例会

会议就哈萨克斯坦共和国2021-2025年国家安全战略的实施成果进行了总结。

会上，政府汇报了关键指标的完成情况。多个部门政府机构的负责人也就重点领域作了汇报。

国家元首强调，需要考虑到地缘政治形势，解决社会、经济、环境、水资源和粮食安全问题。

此外，会议还审议了《哈萨克斯坦共和国2026-2030年国家安全战略草案》。该战略是国家规划体系的重要组成部分，明确了未来五年应对潜在挑战的主要途径。

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会上，政府副总理兼国家经济部部长赛热克·朱曼哈林汇报了中期优先事项、目标指标和战略风险管理机制。

托卡耶夫总统表示，新宪法的通过使哈萨克斯坦进入了国家发展的新阶段，并使其能够更有信心地捍卫国家独立、主权和领土完整。该战略确保了宪法原则的全面贯彻，并为国家稳定、充满活力的发展创造了条件。

国家元首强调了高质量完成各项任务以维护国家利益的重要性。这些任务尤其包括：确保国防能力；提高对公民、环境和信息空间的保护水平；加强网络安全措施；以及降低社会经济领域的风险。

此外，托卡耶夫总统指示加快制定一项计划，为吸引经济、教育和技术领域急需的合格外国专家创造有利条件。

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【编译：小穆】