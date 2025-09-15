国家元首主持召开安全会议例会 重点讨论网络安全问题

托卡耶夫在会上指出，在2025年度国情咨文中，他已提出要把哈萨克斯坦建设成为全面数字化国家。为实现这一目标，必须采取一系列综合措施，其中包括在网络安全领域开展大规模工作。

会议期间，与会人员讨论了当代网络威胁及其应对方式、关键信息基础设施的防护、网络安全产业的发展以及人才培养体系的完善等议题。

数字发展、创新和航空航天工业部部长加斯兰·马迪耶夫，国家安全委员会主席叶尔麦克·萨赫姆巴耶夫在会上作了专题报告。

托卡耶夫总统强调了打击网络犯罪，特别是网络诈骗的紧迫性。

他特别关注了提升参与网络犯罪调查的国家机构权限的问题。

此外，总统还将保护公民个人数据、加大对个人数据泄露的惩罚力度列为重点任务。

会议强调，有必要广泛向公众普及网络环境下的安全与负责任行为准则，并进一步加强预防工作。

会议结束时，托卡耶夫总统指示采取一系列措施，以降低战略风险，并系统性地解决网络安全问题。

【编译：阿遥】