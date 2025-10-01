国家元首主持人工智能发展理事会首次会议：加速迈向全面数字化国家

托卡耶夫表示：

“因此，我们设定了一个宏伟目标：哈萨克斯坦必须在三年内成为一个全面数字化的国家。我在国情咨文中对此作了详细阐述。总体而言，我们在这方面已取得不少进展。国家提供的服务中，超过92%已实现线上化。去年，无现金支付占比超过85%。今年上半年，我们为公民提供了2600万次数字化服务，其中近一半通过智能手机完成。这些都是积极成果。然而，人工智能发展速度极快、势头强劲，我们不能停滞不前，必须以新视角持续推进这项工作。”

总统指出，本次会议主题为“教育领域的人工智能：机遇与挑战”。他认为，我们正处于深刻变革的时代，人工智能正在塑造经济、公共治理、科学及教育领域的未来。

“作为一个民族，我们的竞争力和主权取决于如何利用这一技术。我在近期国情咨文中提出，未来三年将哈萨克斯坦转型为全面数字化国家的战略目标。人工智能应成为这一转型的核心驱动力。我们追求的不是全球或区域领导地位，而是将哈萨克斯坦打造为先进、文明的国家。许多领先国家已将人工智能视为21世纪的战略资源，并投入巨资发展。例如，中国通过‘AI+’国家计划，将人工智能技术全面融入经济、科学和社会领域。美国则以全球领先为目标，启动了相应战略。这些事实表明，全球正在形成全新的发展范式，人工智能是技术竞争的核心因素。哈萨克斯坦不能置身事外，因此我们成立了人工智能和数字发展部，以协调各领域的整合。”

托卡耶夫强调，国家首要任务是全面发展本土技术并培养优秀的IT人才。他特别提到教育领域的优先事项：

“大学必须培养符合新时代需求的人才。哈萨克斯坦的工程师、研究人员和企业家应具备创造全球所需尖端技术的能力。年初启动的‘AI-Sana’计划已为44万多名学生颁发人工智能领域证书。这类计划效益显著，因为它们为优秀项目成长为初创企业并进入国际市场提供了平台。但我们不能忽视全球对人工智能人才的巨大需求，且这一需求将持续增长。在这种情况下，教育系统的能力可能有限。因此，在尖端技术时代，每位专业人士除精通本职工作外，还应熟练掌握数字技能并有效运用人工智能。”

总统指出，目前哈萨克斯坦尚无专门培养人工智能人才的机构，相关教育仅在个别大学开展。

“这一问题亟需解决并采取具体措施。国际上已有先例，如阿联酋建立了穆罕默德·本·扎耶德人工智能大学。哈萨克斯坦79所大学有6.3万多名学生学习IT专业，去年起全面引入人工智能课程，大学还设立了人工智能科研中心。我们的科学家已开发出哈萨克语专属模型KazLLM。这些都是重要项目，但未来任务依然艰巨。”

他建议，哈萨克斯坦应设立一所专注于人工智能的研究型大学，并赋予其特殊地位，同时吸引世界顶尖大学作为合作伙伴。政府需在年底前提出具体方案。

“为何需要这样一所大学？核心目标是培养能够将人工智能技术融入经济各领域的高素质人才。这所大学应成为科学、教育、创新和国际合作的中心。在全球教育和技术市场竞争激烈的背景下，我们的优秀青年应能在国内获得世界级优质教育。这是关乎国家未来的重大议题。”

托卡耶夫认为，人工智能应广泛融入教育系统。

“个性化学习是一项革命性机遇。传统的‘一刀切’教学模式已不符合时代要求。每个学生都有独特优势，有的擅长数学但语言学习困难，有的精通人文学科却不擅长物理。人工智能可弥补这些短板，基于每个学生的能力定制学习计划，从而激发潜能和学习热情。国际上已有成功案例，如美国的DreamBox和Knewton平台为学生量身定制数学课程，韩国则利用人工智能辅助语言学习。哈萨克斯坦也需采用类似方法，尤其作为多民族国家，我们必须为语言、文化和教育水平不同的学生创造平等条件。”

他还将学生数字化档案的建立列为重要优先事项。

“档案将记录学生的学习表现、优势和成就，进而优化大学课程设置，甚至支持提前毕业。此外，人工智能可基于数字化档案构建职业导向系统，为学生提供符合其能力的课程和项目选择，助力发掘未来的工程师、研究人员、医生、教师和企业家。政府应推动与新人工智能大学整合的国家学生数字化档案系统建设。”

托卡耶夫还强调通过人工智能自动化教师的日常繁琐工作。

“算法可为学生定制任务和测试，检查答案并提供快速反馈。这将极大减轻教师负担，让他们专注于教学。但需牢记，任何技术都无法替代教师的关怀和智慧。师生间的人际互动始终是教育过程的核心。我们的目标是让教师从繁琐事务中解放出来，安心履行职责。政府在将人工智能融入教育系统时，需遵循这一原则。”

他指出，扩大教育机会至关重要。

“广泛应用人工智能将缩小中心与地区、城市与农村的教育差距，尤其对小型学校意义重大。人工智能技术对支持特殊教育需求儿童尤为关键。我们的目标是打造真正的包容性教育环境，这是建设公平哈萨克斯坦的基础。”

托卡耶夫认为，人工智能将推动教育发展和传播，但必须在掌握新技术的同时，保留民族特质、文化和价值观。

“我们需分辨现代趋势的利弊，防止与民族精神相悖的内容进入教育系统。人工智能应服务于国家利益，技术影响不应损害我们的精神、历史遗产和独特文化。教育内容及其质量必须恰当，即使最先进的算法也可能生成错误或肤浅的材料。人工智能可作为教育辅助工具，但教育质量和育人意义需由人负责。教师必须确保教材符合国家标准及科学、文化要求，始终是高质量教育的关键。政府需开发国家教育平台，确保生成符合标准的优质内容。我特别强调，我们应优先使用国产人工智能产品。”

他还提醒，在广泛应用人工智能时需警惕潜在风险。

“首要问题是人工智能被恶意使用的伦理风险。学生可能因过度依赖神经网络而丧失批判性思维、探究和分析能力。人工智能应优化教育过程，而非取代其根本。政府需采取综合措施确保学术诚信。”

托卡耶夫指出，劳动力市场正在快速变化。

“许多职业已被自动化系统取代，这一趋势已在进行，可能导致部分职业过时和大量失业。这是亟待解决的重大问题。若不提前应对，其社会后果将十分严重，可能导致失业率上升、生活质量下降和社会不平等加剧。但人工智能也可有效应对这一挑战。智能技术可识别员工优劣势并提供针对性建议。需为再培训和技能提升创造机会，提前采取行动，而非耗费巨资建设大型培训中心。应合理利用人工智能潜力，为可能失业的数百万人提供新机会。人工智能的巨大潜力应服务于创造就业岗位、增强人力资本及推动社会经济发展。我指示政府启动基于人工智能的国家在线平台，助力失业人员转向未来高需求职业。”

总结时，托卡耶夫强调，数字化战略以国家利益为核心。

“核心不仅在于人工智能，更在于国家主权和未来世代。政府将认真研究今日提出的建议。人工智能是数字经济的关键驱动力，建议理事会下次会议聚焦这一主题。”

会议期间，副总理兼人工智能和数字发展部部长扎苏兰·马迪耶夫、科学和高等教育部部长萨亚萨特·努尔别克、阿联酋人工智能事务部长奥马尔·阿尔-奥拉马、Sinnovation Ventures和01.ai创始人李开复、Cambrian Futures首席执行官奥拉夫·J·格罗特、圣迭戈加州大学校长普拉迪普·科斯拉、图灵奖得主约翰·霍普克罗夫特、联合国“AI for Good”执行委员会主席埃布特萨姆·阿尔-马兹鲁伊、Polynome Group创始人亚历山大·哈宁及Oxford Insights首席执行官理查德·斯特林发表讲话。

哈萨克斯坦人工智能发展理事会根据总统令设立，是负责制定国家人工智能发展战略、推动技术融入经济核心领域及公共管理、并为行业计划和战略文件提供建议的顾问咨询机构。

【编译：木合塔尔·木拉提】