阿拉木图—曼谷航线：哈国家油气子公司为Thai AirAsia X提供航空燃油保障

根据协议，哈萨克斯坦国家石油天然气公司子公司将在阿拉木图国际机场按照国际航空安全、燃油质量及运营效率标准，为航班提供航空燃油保障服务，确保各项程序符合全球规范。

公司表示，为东南亚大型航空承运人之一提供服务，将有助于增强国际航空公司对哈萨克斯坦市场的兴趣，并推动阿拉木图出发航线网络的进一步拓展。此次合作得益于哈方降低航空燃油价格、提升主要航空枢纽燃油保障竞争力等举措，为国际航司创造了更具吸引力的运营环境。

相关措施也是落实国家元首关于发展国家交通物流潜力、提升国内机场竞争力以及为吸引外国航空公司创造有利条件的重要组成部分。

“KazMunayGas-Aero”表示，在哈萨克斯坦政府支持下，公司将继续扩大与国际主要航空承运人的合作，在哈机场构建透明、稳定且具竞争力的航空燃油供应体系，保障燃油加注操作的安全性、稳定性和高质量。

Thai AirAsia X隶属于AirAsia集团，航线网络覆盖哈萨克斯坦、日本、韩国、澳大利亚、中国及中东国家。

【编译：达娜】