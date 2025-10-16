哈萨克斯坦核能产业的全球角色：资源、技术与未来

2024年：核能产业的稳健增长

2024年，“哈原工”实现显著的经济表现，收入达1.81万亿坚戈，同比增长26.5%。这一增长得益于全球铀价上涨（从2023年每磅55美元升至2024年85美元）、出口市场的持续扩大以及坚戈汇率波动带来的额外收益。作为哈萨克斯坦核能产业的核心，“哈原工”90%的收入以美元等外币结算，有效抵御了国内通胀和汇率风险。

哈萨克斯坦的铀产量占全球约40%，2024年出口覆盖中国、加拿大、法国、韩国、美国等市场。铀作为核电站的核心燃料，通过“哈原工”的稳定供应，不仅满足了全球核能需求，也强化了哈萨克斯坦的能源外交影响力。

全球铀市场的机遇与挑战

国际能源署（IEA）预测，到2035年全球核电生产将增长40%，受人工智能技术发展、数据中心能耗增加及新型核反应堆建设加速的推动，铀需求预计持续增长。然而，2030年后全球铀市场可能面临供应短缺的挑战，这为哈萨克斯坦提供了战略机遇。

为应对这一趋势，“哈原工”正系统开展地质勘探，扩大国家矿产资源基础。2025年，公司在两个新区块启动勘探工作，覆盖总面积超1000平方公里的六个区块。这些举措响应了总统国情咨文关于资源开发的任务，旨在确保哈萨克斯坦的铀供应能力长期稳定。

Фото: kazatomprom

国际合作：能源外交的支点

哈萨克斯坦的铀出口不仅是经济活动，更是能源外交的重要工具。2024年，“哈原工”与多个国家的合作进一步深化：

中国 ：作为最大买家，与中国核工业集团（CNNC）和中国广核集团（CGNPC）的长期合同为中国核电站提供稳定燃料。

：作为最大买家，与中国核工业集团（CNNC）和中国广核集团（CGNPC）的长期合同为中国核电站提供稳定燃料。 法国 ：与Orano和Framatome公司在铀供应和核技术交流方面保持深度合作。

：与Orano和Framatome公司在铀供应和核技术交流方面保持深度合作。 北美 ：与加拿大Cameco和美国ConverDyn的合作显著增长，2024年供货量接近翻倍。

：与加拿大Cameco和美国ConverDyn的合作显著增长，2024年供货量接近翻倍。 韩国 ：为KEPCO和KHNP提供稳定供应，哈萨克斯坦铀在韩国能源结构中占据重要地位。

：为KEPCO和KHNP提供稳定供应，哈萨克斯坦铀在韩国能源结构中占据重要地位。 日本：随着日本核电站逐步重启，未来需求潜力显著。

这些合作不仅巩固了哈萨克斯坦在全球核能市场的地位，也通过技术交流和联合项目推动了核能产业链的国际化。

Фото: kazatomprom

多元化与技术升级：从资源到全产业链

尽管铀精矿（U₃O₈）销售占“哈原工”收入的87%，公司正积极推进收入多元化。2024年，稀有金属（铍、钽、铌）生产贡献了8%的收入，服务与物流业务占5%。这一战略有效降低了公司对铀价波动的依赖，稀有金属和核燃料组件生产成为新的增长点。

“哈原工”还计划通过引入人工智能技术和加强科研活动，从单纯的铀生产商转型为核燃料周期全链条参与者，涵盖铀开采、浓缩、加工及燃料元件制造。这一转型将使哈萨克斯坦从铀出口国升级为核技术与燃料出口的全球中心。

资本市场表现与治理透明度

“哈原工”的股权结构体现国家战略与市场开放的平衡：“萨姆鲁克-卡泽纳”国家福利基金持股63%，财政部持股12%，25%的自由流通股在阿斯塔纳国际交易所（AIX）、哈萨克斯坦证券交易所（KASE）和伦敦证券交易所（LSE）交易。2022年至2024年，公司股价从每股48-52美元飙升至122美元，增幅达134%，在哈萨克斯坦证券交易所突破3万坚戈，市值于2025年9月超过140亿美元，创历史新高。

公司遵循国际财务报告准则（IFRS），透明的治理结构赢得了全球投资者的信任，成为哈萨克斯坦资本市场最具吸引力的企业之一。

Фото: kazatomprom

可持续发展：绿色核能的承诺

“哈原工”积极践行ESG（环境、社会、治理）原则，生产过程的碳足迹低于行业平均水平。公司通过数字化转型和低碳技术优化生产，致力于生态安全和社会责任。其在可持续发展领域的努力，不仅提升了全球声誉，也为哈萨克斯坦核能产业的绿色形象增添光彩。

未来展望：核能强国的战略愿景

“哈原工”的2025-2034年战略规划明确提出，将从资源开采向高附加值核技术领域转型。这不仅是对全球核能市场机遇的响应，也是哈萨克斯坦提升能源独立性和地缘政治影响力的重要举措。

作为全球核能市场的关键参与者，哈萨克斯坦通过“哈原工”将丰富的地下资源转化为经济与战略优势。在全球清洁能源需求高涨的背景下，哈萨克斯坦核能产业正以创新和责任，迈向成为全球核能技术先锋的宏伟目标。

【编译：木合塔尔·木拉提】