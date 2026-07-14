卡拉套山国家自然保护区：守护哈萨克斯坦南部独特生态宝库

卡拉套山国家自然保护区根据哈萨克斯坦共和国政府令于2004年3月1日正式成立。保护区成立的主要目的是保护卡拉套山脉独特的自然生态系统、地方特有物种以及珍稀动植物资源，同时开展科学研究、自然环境监测和生态保护工作。

目前，保护区总面积达到3.43万公顷，涵盖山地、峡谷、岩坡、荒漠和草原等多种自然景观类型，是众多珍稀动植物的重要栖息区域。这里的生态系统仍保持着较高的自然完整性，并按照自身规律持续演变。

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卡拉套山国家自然保护区最具价值的特点之一，是其丰富的生物多样性。卡拉套山脉被认为是全球重要的特有物种分布区域之一，部分植物物种仅生长于这一地区。此外，哈萨克斯坦《红皮书》收录的多种珍稀植物也分布在保护区范围内。

保护区内的动物资源同样具有较高保护价值。卡拉套盘羊、豪猪、狼、狐狸、石貂等野生动物在这里活动繁衍。金雕、胡兀鹫、猎隼等珍稀猛禽也栖息于此，在维护当地生态系统稳定方面发挥着重要作用。

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为加强生态保护，保护区持续开展科研与监测工作。相关专家长期跟踪珍稀动植物种群变化，开展生物多样性调查，评估自然生态系统状况，并实施相关科研项目，为科学保护提供数据支持。

生态宣传教育也是保护区工作的重要方向之一。通过面向学校开展公开课、研讨活动、环保行动、科普交流等形式，保护区工作人员不断提升公众，特别是年轻一代对自然保护和生态环境保护的认识。

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卡拉套山国家自然保护区不仅是一片受到特殊保护的自然区域，也是研究区域生态系统和保护珍稀物种的重要基地。这里既是野生动植物的重要栖息地，也是开展生态科研和环境教育的重要平台，在哈萨克斯坦生物多样性保护体系中具有重要地位。

卡拉套山国家自然保护区保存着卡拉套山脉独特的自然景观和生态资源。加强对这一地区的保护，不仅有助于维护当地生态平衡，也为未来世代保留珍贵的自然遗产。