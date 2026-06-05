准噶尔阿拉套山国家自然公园珍稀棕熊种群数量持续增长

据公园工作人员介绍，这一积极态势得益于系统性的生态保护工作及对野生动物栖息地的持续监测。

—公园巡护员每天都会记录观察日志，并定期组织种群统计。目前我们已能明确，棕熊主要栖息在山地森林地带。我们对2021年至2025年期间的数据进行了详细分析：2021年首次统计时记录到283头棕熊，通过系统性保护措施，至2025年其数量已稳步增长至299头，-准噶尔阿拉套山国家自然公园野生动物保护与繁育部门高级巡护员詹埃里·库马尔哈利耶夫表示。

准噶尔阿拉套山国家公园以其丰富的生物多样性著称。据多年观测数据显示，园区内生活着170种鸟类、8种爬行动物、49种哺乳动物及700多种无脊椎动物，其中26种被列入哈萨克斯坦濒危物种红色目录。

此外，专家们还特别关注中亚地区最罕见且隐蔽的掠食者之一——雪豹的种群保护工作。目前，雪豹的主要栖息地位于国家公园的阿拉湖分部，在萨尔罕和列普斯分部则较为罕见。

为研究和保护这一珍稀物种，公园科研人员开展了大量科学工作。

—我们已经完成了大量工作，覆盖了公园约90%的总面积。我们安装了红外相机，记录足迹并进行了可视化观察。总体而言，国家巡护员与科研部门的专家合作进行了200多次科学考察。根据综合研究结论，我们确定公园内长期栖息着25至30只雪豹，-国家公园野生动物保护与繁育部门负责人莫勒达汗·扎纳尔别克表示。

除雪豹外，公园内还栖息着突厥斯坦猞猁、兔狲、石貂以及天山盘羊等珍稀大型哺乳动物。

鉴于棕熊数量的增加，公园管理处提醒游客及当地居民务必严格遵守安全规章。专家建议，切勿独自前往山区，应在向导或国家公园巡护员陪同下开展活动。同时，呼吁游客切勿丢弃可能吸引野生动物的食物残渣，务必将所有垃圾随身带走。