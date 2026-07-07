阿拉湖国家自然保护区：守护中亚候鸟迁徙路上的生态明珠

为保护滕铁克河三角洲的动植物资源，以及阿拉湖阿拉尔托别岛上珍贵的古老遗存——遗鸥种群，阿拉湖国家自然保护区于1998年正式成立。

保护区总面积达65,672公顷。其中，17,877公顷位于杰特苏州阿拉湖县，47,795公顷分布在阿拜州乌尔扎尔县和马坎齐县境内。

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由于该地区处于“中亚—印度”候鸟迁徙路线的重要通道上，阿拉湖—萨瑟克阔勒湖湖泊群于2009年11月25日被正式列入《拉姆萨尔公约》国际重要湿地名录。目前，这片区域已被认定为具有全球生态价值的重要湿地。

2013年5月29日，阿拉湖国家自然保护区正式加入联合国教科文组织世界生物圈保护区网络。

阿拉湖保护区是哈萨克斯坦重要的水鸟繁殖、换羽和迁徙停歇区域之一。保护区野生动物资源中，鸟类和鱼类占据主要地位。

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据统计，阿拉湖保护区共记录鸟类330种，其中133种在保护区内常年筑巢繁殖，16种被列入哈萨克斯坦红皮书。作为古老孑遗物种，遗鸥已成为阿拉湖地区最具代表性的生态标志，也是这片土地的珍贵象征。

保护区内共有35种哺乳动物，其中多数为适应荒漠环境的啮齿类动物。对生态系统具有重要作用的哺乳动物主要包括野猪、狐狸、獾、狍鹿、野兔、麝鼠和狼等。

此外，保护区水域内生活着18种鱼类，其中9种属于当地原生鱼类，还包括巴尔喀什—阿拉湖盆地特有物种——巴尔喀什鲈和巴尔喀什裂腹鱼。

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整个阿拉湖盆地共有24种爬行动物分布，其中10种已在保护区范围内被发现。

两栖动物方面，保护区记录有2种，其中中亚蟾蜍被列入哈萨克斯坦红皮书。

目前，阿拉湖保护区已记录昆虫392种。

在植物资源方面，保护区内生长着290种植物，其中包括288种高等植物和2种低等植物。

大自然赋予人类的财富弥足珍贵。因此，珍惜现有生态资源、履行保护自然的责任显得尤为重要。无论身处何地、从事何种职业，故乡的自然风光始终是人们心中无法替代的精神家园。